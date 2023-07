Xavi: "Tenemos la asignatura pendiente de la Champions"

El técnico blaugrana reconoce que el Barça tiene "ánimo de revancha" en la competición europea "Nos falta dar un paso adelante, creo que mejoraremos con los refuerzo", ha añadido

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en motivo de la presentación del 25º aniversario de su Campus. El egarense ha repasado la actualidad del club y ha hablado sobre la presión de competir en la Champions League.

"Esto es el Barça. Bendita presión. En el Barça hay que aspirar siempre al 10, nos lo van a exigir y es normal. Me gusta la exigencia y que queramos ir a por todos los títulos", ha comentado el entrenador del Barça, añadiendo que “tenemos ánimo de revancha en la Champions".

El conjunto blaugrana ha caído en la fase de grupos de la Champions League durante las dos últimas temporadas, quedando relegados a la Europa League. "Nos falta hacer un paso adelante, creo que mejoraremos con los refuerzos", ha apuntado.

Preguntado por hasta que punto hay que exigir al Barça en esta edición de la Champions, Xavi ha explicado que "el objetivo es ganarla" y "no nos escondemos, pero luego veremos hasta dónde nos da con el equipo. No hay octavos ni cuartos, aquí vamos a por las finales". Eso sí, ha matizado que "no somos favoritos y menos después de los dos últimos años".