Xavi convence a Koundé

Jules Koundé ha vivido una primera temporada atípica en Barcelona. El defensor francés se ha visto obligado a disputar la mayor parte de los partidos en el lateral derecho, lejos de su posición habitual, una situación que ha generado cierta incertidumbre en el club.

Koundé nunca ha ocultado a Xavi Hernández su incomodidad por jugar en el lateral derecho, una posición en la que no está acostumbrado a jugar a lo largo de su carrera. El impecable nivel de Christensen y Araújo en la zona central lo alejaban de su posición natural, aunque con el paso de los partidos el jugador se ganó la titularidad en la banda diestra azulgrana.

El francés tuvo numerosas conversaciones con su entrenador sobre su posición, una circunstancia que alimentó los rumores sobre una posible salida del Barça. Sin embargo, el propio jugador salió al paso de las informaciones en redes sociales para desmentir que hubiese pedido salir del club: "Para que quede claro: en ningún momento pedí salir, por lo tanto, no me voy a ir a ningún lado", explicaba.

El jugador confirmaba su continuidad, aunque no solucionaba sus problemas por el cambio de posición. La situación no parecía que fuese a mejorar, ya que la llegada de Íñigo Martínez aumentaba aún más la competencia en la posición preferida de Koundé.

Ante la incertidumbre, la figura de Xavi Hernández volvió a ser decisiva para apagar un nuevo 'incendio' en el equipo azulgrana. Las conversaciones entre el entrenador y el jugador han sido claves para hacer entender a Koundé su nuevo 'rol'.

Según informa la Cadena SER y confirma el Diario AS, el francés habría aceptado regresar a banda derecha la próxima temporada a pesar de su incomodidad en esa demarcación. Xavi considera al jugador una pieza imprescindible para entender los históricos registros defensivos del equipo esta campaña, por lo que no está dispuesto a prescindir del francés a ningún precio.

Sin embargo, el club azulgrana sigue sondeando el mercado en busca de un lateral derecho para reforzar el equipo la próxima temporada. La opción no está descartada, ya que Xavi no cuenta con un perfil natural en esa zona en la plantilla, aunque no es prioritaria... de momento.