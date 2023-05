¡Koundé confirma su futuro en las redes sociales!

El francés publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: "No me voy a ir a ningún lado" El ex del Sevilla se ha hecho con la titularidad en el lateral derecho de la pizarra de Xavi

El defensor del FC Barcelona, Jules Koundé, ha salido al paso de las informaciones que le situaban fuera del club en la próxima temporada en su perfil personal de Twitter: "No me voy a ir a ningún lado".

El francés, que es una pieza importantísima en el sistema de Xavi, recaló el pasado verano en Barcelona pese al fuerte interés del Chelsea y su posición es clara: "Para que quede claro: en ningún momento pedí salir".

Para que quede claro : en ningún momento pidé para salir por lo tanto no me voy a ir a ningún lado. — Jules Kounde (@jkeey4) May 25, 2023

El ex del Sevilla ha disputado un total de 38 partidos en lo que llevamos de temporada donde ha dejado una diana y seis asistencias para adueñarse del carril derecho. La opción de Bellerín no funcionó y su rendimiento en esa parcela del campo ha convencido a Xavi.