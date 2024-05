¡Ninguno está a salvo! El aviso de Luis Enrique que puede poner medio PSG en venta

En la previa del partido ante el Niza, Luis Enrique aprovechó para dar un golpe sobre la mesa y lanzar un aviso muy serio a todos sus futbolistas. A pesar de haber ganado el título de la Ligue 1, el entrenador asturiano estaba muy decepcionado con la última actuación de sus futbolistas ante el Toulouse (derrota 1-3) y se encargó de dejarlo claro.

"Lo que necesito son jugadores motivados. Creo que para nosotros, en este equipo, todos los partidos cuentan. Después de perder contra el Toulouse estaba muy enojado, disgustado. No todos los jugadores tienen esa mentalidad", empezó afirmando el técnico, en lo que era el primer aviso a sus futbolistas en la rueda de prensa.

"Para mí es importante saber quién quiere vestir esta camiseta del PSG, quién quiere defender los colores, quién quiere representar a la capital de Francia, a la afición, eso es lo importante para mí. Es el jugador que quiero que represente al club la próxima temporada. El contexto de mañana es perfecto para ver de qué estamos hechos", continuó Luis Enrique, antes de lanzar su gran órdago.

"El que tenga prioridades individuales, no jugará en el PSG"

"No todos los jugadores pueden jugar en el PSG. La actitud, el compromiso, el comportamiento, todo debe estar al máximo. Eso es lo que buscamos en el PSG desde que estoy aquí. Quien no esté preparado para eso, quien esté solo cuando le interesa o tenga otras prioridades ligadas a intereses individuales que no sean los del equipo, no jugará con el PSG. Es un mensaje muy claro", concluyó el asturiano.