Majó asegura que el madridismo "tiene el poder"

Jordi Majó, empresario catalán que fue candidato a la presidencia del FC Barcelona en las elecciones de 2003 y precandidato en las de 2015, ha asegurado en el programa "El 10 del Barça", dirigido y presentado por Miguel Ángel Ruiz, que el Barça juega en "desventaja" respecto al Real Madrid. Y ha agregado que, además de hacer autocrítica, la entidad azulgrana debería hacer algo para que, cuando se queje, "pase algo y cambien las cosas".

A su juicio, no es nada nuevo que el Madrid haya ganado la Liga con excesivas ayudas arbitrales, como las recibidas en los partidos contra el Celta y Almería, en los dos clásicos, en los que jugó contra el Athletic, Getafe, Sevilla... "Esto nos ha pasado siempre, pero incluso cuando nosotros hemos hecho las cosas bien, pero ni así han podido con nosotros", ha destacado Majó, para agregar que "hay que hacer autocrítica, sí, pero lo que no podemos hacer es quejarnos y no reconocer nuestros errores".

Un momento de la intervención de Majó en "El 10 del Barça" / El 10 del Barça

Tiene claro, por otra parte, que "ellos [el Real Madrid] juegan con ventaja. Nosotros protestamos y no pasa nada. Ellos, cuando protestan y de verdad pinchan en carne, no en hueso, es cuando las cosas cambian. Hay que ver el cambio que ha hecho el VAR cuando Florentino se quejó". Añade Majó que "cuando Florentino se reúne con el presidente del CTA, automáticamente cambian las cosas. Saben que nosotros nos quejamos, pero nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque tienen el poder. El poder está en Madrid, en el madridismo".

Matiza que "el madridismo copa todas las organizaciones importantes, que están presididas todas por madridistas. Hay que dar un puñetazo sobre la mesa y hacer una catarsis. Una catarsis que se oiga en todo el mundo, que cree un shock importante en el mundo del fútbol".