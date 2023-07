Arnau Martínez: "Oriol Romeu encajaría perfectamente en el Barça, es top"

Arnau Martínez, su compañero de equipo en el Girona, asegura en entrevista a SPORT que "es un referente para mí dentro y fuera del terreno de juego" "¿El Barça? Mi sueño es jugar en un grande, ganar todos los títulos y progresar, pero mi prioridad ahora es el Europeo", señala sobre su propio futuro

El lateral, que ha cuajado una gran temporada con el Girona y no ha pasado desapercibida para clubs como el Barça o el Atlético, está disputando el Europeo sub-21 con la Rojita, totalmente enfocado en la conquista del título.

Vaya temporada la tuya...

Sí, es un elogio todo lo que me está pasando y lo que estoy viviendo. Estar en Primera División con 20 años, jugar un Europeo sub-21... es un sueño. Estoy muy contento y me esfuerzo cada día para mejorar más y más.

¿A qué nivel has llegado al Europeo de Rumanía?

Me estoy encontrando muy bien, tanto a nivel físico como mental, y creo que también todo el equipo, Conectamos muy bien y eso es lo importante.

Jugaste de inicio contra Rumanía y Ucrania, pero Víctor Gómez lo hizo frente a Croacia. ¿Te ves titular?

El míster (Santi Denia) no da pistas. Lo bueno que tiene este grupo es que todos los jugadores que estamos aquí sumamos para el equipo, no hay titulares ni suplentes. A todos nos gusta jugar, es obvio, pero también podemos aportar cuando no lo hacemos y yo me llevo muy bien con Víctor.

También puedes jugar de central, además de lateral derecho. ¿Dónde te sientes mejor?

Yo me siento cómodo en todos los sitios y mientras esté en el campo estoy a gusto, pero es verdad que en el lateral me gusta más porque puedes subir más. Yo soy un jugador que le gusta subir y ya lo habéis visto en el Girona, Michel me da esa libertad de meterme por el medio, de pisar el área, es lo que siempre me ha gustado, Cuando jugaba antes de central hacía las típicas escapadas arriba (sonríe).

Qué cerquita se ha quedado el Girona de Europa...

Creo que nos faltó ese punto de creérnoslo más, nos faltó más. Sí, el objetivo lo pudimos alcanzar bien y con partidos de sobras, pero no nos lo llegamos a creer lo suficiente como para poder conseguirlo, pero bueno, la temporada que hemos hecho es espectacular, también el grupo que hemos formado y estoy muy contento.

En el equipo gerundense, por cierto, ha destacado también mucho Oriol Romeu, al que se le está relacionando, y cómo, con el Barça. ¿Lo ves de azulgrana?

Para mí es un futbolista top en el centro del campo, un referente. Este año que le he podido conocer en persona y también fuera del campo, es increíble, sobre todo cómo trabaja y con todo lo que ha vivido cada año acumula más experiencia. Encajaría perfectamente en el Barça.

Así de claro. ¿Te ha dicho algo de un posible fichaje?

No he hablado, ni sé qué va a pasar ni qué tiene en mente la verdad, pero sería una alegría, ya se ha visto este año en el Girona su nivel y creo que podría rendir perfectamente en el Barça.

¿Y de tu futuro? También se te ha vinculado al Barça, ¿te ves en un equipo como el azulgrana?

No lo sé, obviamente me veo y ojalá, es un sueño. Pero el sueño es estar en un equipo grande y ganar títulos, ya sea en el Barça o en otro equipo. Sea donde sea, yo quiero seguir progresando en mi carrera, llegar lo más lejos posible y ganar todos los títulos posibles, es lo que quiero. Mi aspiración es la de ser uno de los mejores y por eso trabajo día a día.

Pero no me negarás que con el Barça puede haber un factor más emotivo y quizás también de sacarse una espina tras tu obligada salida del fútbol base del club, ¿no?

Obviamente, el Barça es especial por los ocho años que estuve, pero no hay preferencia, yo lo que quiero es seguir progresando, ir al club más grande que me quiera.

¿No te extraña que un equipo de la exigencia del Barça no tenga laterales diestros natos en su plantilla?

Pero Koundé no lo hace nada mal ahí, Araujo igual, o Balde cuando se ha cambiado de banda... Son jugadores top que siempre lo hacen bien como lateral o como central, tienen el estilo Barça y después ya es el club si ve o no mejor no tener lateral, pero estos jugadores están rindiendo bien.

La verdad, ¿hay algo ya con el Atlético de Madrid?

Que yo sepa no, no lo sé, sinceramente. Mis representantes, mi club, están para estos cosas, pero yo les he pedido que no me digan nada, quiero acabar primero este año y después a ver qué pasa. Cuando terminó la temporada y supe que iba a ir convocado con la sub-21 para disputar este Europeo, ya no quise saber nada más. Hay una cosa más importante que el futuro y es el presente. Me estoy jugando un Europeo con 20 años y no miro nada más, es lo más importante.

¿Has hablado con el Girona de tu situación?

No, con el club no he hablado, tengo contrato hasta 2025 y no tengo ni la prisa ni la necesidad. En teoría me quedaré en el Girona si no pasa nada, pero ya te digo, no sé qué pasará, no sé si tengo algo, si no lo tengo... Mi prioridad es este Europeo, es en lo que estoy centrado y ya vendrá lo que tenga que venir.

¿Qué significaría para ti conquistar este Europeo?

Uff, es lo más importante ahora mismo. Sumar títulos con tu selección es un orgullo, aparte, claro, de cuando subí a Primera División, que también con mi club fue muy importante, pero la selección va aparte y sería, sin duda, uno de los títulos más bonitos.

¿Sueñas con ser campeón de Europa?

Sí, claro, ¡cómo no! Todos estamos muy ilusionados, lo hablamos entre nosotros, los jugadores, que vamos a por todas para cumplir con este sueño.