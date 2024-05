La fidelidad de Giráldez con el Barça: "No me voy a llevar a ninguna jugadora"

A finales del año pasado Jonatan Giráldez confirmó que abandonaría el FC Barcelona a final de temporada para poner rumbo al Washington Spirit de los Estados Unidos. En una entrevista con 'Marca' el técnico culé ha hablado sobre su futuro y los últimos meses en el club, afirmando entre risas que "no hará un Xavi".

El gallego ha asegurado que no se llevará a ninguna futbolista al club estadounidense. "No me voy a llevar a ninguna por respeto profesional, al menos el primer año, por lo que pueda generar en el sitio en el que he estado trabajando tan a gusto" explicaba Giráldez.

Sin embargo, no ha cerrado la puerta a la posibilidad de que ocurra en un futuro. "Si me preguntas la temporada que viene, te responderé. Ahora no te voy a dar ningún nombre porque prefiero evitar problemas de que se enfade alguien" contaba el actual técnico del Barça.

Uno de los nombres 'calientes' en el mercado azulgrana es el de Mariona Caldentey, cuya renovación sigue pendiente. Desde Inglaterra aseguran que el Arsenal está detrás de la delantera, y otras informaciones en España apuntaban a que el Washington Spirit de Giráldez también la tenía en sus listas. El entrenador azulgrana, por lo tanto, desmiente los rumores que enlazan el futuro de la mallorquina con su próximo equipo.

El Barça sigue con el objetivo de conseguir el 'póker' de títulos, después de conseguir la Supercopa de España y la Liga. Giráldez ya prepara las finales ante la Real Sociedad y el Olympique de Lyon, que considera que "está al 50-50" y que "es el mejor partido que se puede ver en la actualidad".