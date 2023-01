La vara de medir el momento de Ansu Fati

Xavi confirmó tras el choque en Ceuta que el delantero no fue titular porque saldrá de inicio este domingo en el Camp Nou; magnífica oportunidad para reafirmar su buen momento Marca un gol cada 155 minutos, pero es en Liga donde debe mejorar prestaciones: solo uno cada 194’

Mucho se ha hablado estos meses acerca de la figura Ansu Fati. Que si no volverá a ser el mismo, que si hay que tener paciencia. Que si no termina de encontrar ese punto de forma óptimo. Que si ya no es capaz de poner esa marcha de más, de mostrar esa potencia en el desborde. Mientras, Ansu Fati se ha dedicado a hacer oídos sordos y a picar piedra.

Porque sí, porque él era el primero consciente de que tenía (y tiene) un recorrido enorme para recuperar el terreno perdido. Y lo cierto es que estas últimas semanas estamos nos estamos reencontrando poco a poco con la mejor versión de Ansu. O, por lo menos, con una bastante buena. El delantero azulgrana parece que ha recuperado el duende, esa estrella de cara a gol con la que nos iluminó siendo apenas un adolescente hace más de tres años.

Un progresión meteórica que se vio truncada por ese ‘via crucis’ con la rodilla que parecía no tener fin. Algo que, sin duda, le ha hecho curtirse y madurar a marchas forzadas. Cabe recalcar que el jugador de origen guineano ha cumplido los 20 años hace apenas un par de meses. Sus dos goles en los tres últimos ratitos (un golazo superlativo ante el Betis en la Supercopa y otro de puro ‘9’ ante el Ceuta en Copa) han encendido a un barcelonismo que siempre le ha tenido un afecto especial.

LA SUPLENCIA EN CEUTA, JUSTIFICADA

Sorprendió que no saliera de inicio de hecho contra el cuadro caballa. Más aún tras las dos suplencias en la Supercopa. Pero Xavi dio la respuesta en la rueda de prensa posterior: “Ansu está de vuelta. Será titular el domingo ante el Getafe”. Sin lugar a dudas, una magnífica oportunidad para que el atacante siga ganando en confianza y en ritmo. Y para que pueda dar otro golpe encima de la mesa en una competición liguera en la que es donde tiene sus peores registros: un gol cada 194’. Lleva tres hasta ahora. Más acertado está en el resto de competiciones con esos dos tantos en la Copa y el mecionado golazo en Arabia ante el Betis.

EL ÚNICO CON PLENO

Sin pausa, pero sin prisa. Esta sería la premisa que se ha seguido desde el club azulgrana para recuperar la mejor versión del delantero. Sin embargo, todavía mantiene un ‘status’ único en la plantilla del primer equipo: es el único futbolista que ha participado en todos los encuentros de esta temporada disputados hasta el momento. En total, son 26 fechas oficiales las que suma, además de los siete de carácter amistoso que se jugaron en la pretemporada de verano, elevando la cifra hasta 33 participaciones.

Dembélé suma 25 partidos oficiales -dado que contra el Ceuta se perdió su primer encuentro del curso-, pero antes de que arrancase la competición oficial no estuvo convocado frente al Olot y se quedó sin minutos ante el Manchester City. Le siguen Gavi con 25 duelos oficiales (31 si sumamos los amistosos), junto a Ter Stegen, Pedri y Raphinha, con 23 (29, sumando la pretemporada). El balance de Ansu se desglosa de la siguiente manera: 16 de Liga, seis de Champions, dos de Copa y dos de Supercopa.