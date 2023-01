Xavi mima a Dembélé antes del 'rock'n roll'

Ousmane sabía que no iba a ser titular en Ceuta y que, salvo que se pusiera la cosa muy peliaguda, iba a descansar los 90 minutos pensando en el calendario cargado y en las bajas en ataque A pesar de acabar la semifinal de Supercopa con algunas molestias, lo cierto es que está al 100% y que, sin Lewandowski (sobre todo), Ferran y Memphis, su papel se prevé aún más relevante

Por primera vez esta temporada, Ousmane Dembélé se quedó sin disputar ni un minuto en un partido oficial con el Barça. En Ceuta, en octavos de Copa del Rey, no participó. Algo que parecía imposible en temporadas anteriores (sobre todo en las tres primeras), actualmente es una realidad. Hace más de un año que el extremo galo no se pierde un encuentro por lesión. De hecho, desde que llegó Xavi no se ha encontrado en esta tesitura.

El caso es que el descanso del francés en el Alfonso Murube era algo que Ousmane ya sabía. Viajó (de hecho, se llegó a barajar que no lo hiciera como ocurrió con Araujo o De Jong, aunque en su caso la precaución por ligeras molestias fue lo que primó) siendo consciente de que, salvo guion complicado o que se torcieran mucho las cosas, no iba a participar en el duelo copero. Obviamente, el internacional galo está en un punto que lo quiere jugar todo, pero era algo lógico.

POCAS BALAS

Sensato sobre todo teniendo en cuenta el contexto del ataque azulgrana. Con Lewandowski y Ferran sancionados los dos próximos partidos de Liga y con Memphis oficialmente futbolista del Atlético de Madrid, Xavi tan solo tiene sanos y prestos al francés, a Ansu Fati y a Raphinha. El técnico vallesano confirmó que el canterano será titular, mientras que la suplencia de Ousmane también da a entender que jugará de inicio. La duda reside en si apostará por cuatro centrocampistas y se guardará al brasileño en la recámara o saldrá con todo, con dos extremos.

Dembélé acabó con unas ligeras molestias la semifinal de la Supercopa ante el Betis. De ahí que fuera sustituido, por precaución, en el 60'. En la final disputó 77 minutos, rayando a buen nivel en la contundente victoria sobre el Madrid. A dos días para el choque, Ousmane está al 100% de cara al domingo. Getafe y Girona son los dos próximos rivales en Liga, con la transición intersemanal en Copa ante la Real Sociedad, para la que sí estarán Ferran y Lewy.