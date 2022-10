Valverde: "Xavi me ha sorprendido"

El técnico del Athletic reconoció que no había previsto el planteamiento del Barça "No ha sido un buen día, diría que ha sido malísimo", aseguró el Txingurri tras ser goleado en el Camp Nou

Uno de los grandes atractivos del encuentro entre Barça y Athletic estaba en la presencia de Ernesto Valverde en el banquillo vasco. El ex técnico blaugrana vivió un regreso amargo a la que fue su casa durante varias temporadas y reconoció ante los micrófonos de 'LaLiga TV' que "no ha sido un buen día, diría que ha sido malísimo".

El Txingurri arrancó asegurando que "no hemos estado ni cerca de ganar, es una evidencia. Hemos intentado el comienzo lanzarles la presión, pero ellos salían bien y luego nos han castigado en las llegadas. En diez minutos nos han hecho tres goles", se lamentaba, añadiendo que "sobre todo el segundo gol nos ha matado. Dos goles en cinco minutos y el equipo se ha resentido. Al final ves que no estás llegando y ellos te están golpeando duro, ha sido un partido muy duro para nosotros".

Cuestionado por si no había previsto el planteamiento de Xavi, no dudó en reconocer que "sí, nos ha sorprendido porque al jugar con dos jugadores de dentro ha habido un momento que podían abrir el campo con Balde y Dembélé y jugar con rombo. Y generarte posesón, pero que jugara de entrada Pedri en banda izquierda nos ha descolocado un poco". Eso sí, comentó que "no ha sido exclusivamente por eso". De Ousmane comentó que "ha estado increíble".