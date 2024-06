El acuerdo entre Barça y Nike afectará a BLM

El Barça llegará a un acuerdo con Nike pese a que en los últimos meses la relación entre ambos ha sido muy tensa. El club estuvo negociando con Puma y durante muchas semanas la multinacional alemana se mostró optimista y confiada en poder cerrar el mejor contrato de patrocinio firmado hasta la fecha en el mundo del fútbol. Laporta llegó incluso a asegurar que “tenemos una relación que no es la aconsejable. No nos han repostado material, no se ha cumplido lo programado, y el mercado nos paga el doble que Nike. Con ellos llevamos más de veinte años y en momentos difíciles no se han presentado”.

El Barça, de hecho, llegó a romper de forma unilateral el contrato con la empresa de Oregón. El presidente lo explicó así en su día: ·A Nike les dijimos que, en base a unos incumplimientos que para nosotros eran flagarantes, nosotros resolvíamos el contrato. Tenían 45 días para compensarnos, no lo hicieron y les comunicamos que se resolvía el contrato, a lo que ellos respondieron con unas medidas cautelares que nosotros hemos contestado y ahora estamos viendo la solución a estas medidas. Ellos han intentado mejorar el contrato, pero han hecho unos esfuerzos que no son suficientes porque sabemos que el mercado paga más".

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona / SPORT

Hay quien piensa que todo aquello fue solo una estrategia para obtener un mayor beneficio de la relación contractual con la multinacional norteamericana. Es posible que hubiera algo de eso, pero esa no fue la razón más importante que llevó a Joan Laporta a acabar con un vínculo que arrancó con la firma del primer contrato por parte de Núñez en 1997 y que permitió al Barça empezar a vestir Nike en 1998 y hasta la fecha. El máximo dirigente, de no ser por las medidas cautelares planteadas por la empresa de Oregón, habría dado el paso definitivo.

Miedo a una guerra judicial imprevisible

La justicia obligó a Laporta a dar marcha atrás y aceptar que el club no está en este momento preparado para afrontar una guerra judicial que, según fuentes conocedoras del actual contrato que une al Barça a Nike hasta 2028, podrían alcanzar los 300 millones de euros. Tocaba negociar y hacer entender al principal patrocinador que las cantidades firmadas en su día por Bartomeu están desfasadas y necesitaban imperiosamente una revisión. De hecho, Laporta planteó a Nike "cobrar un euro más que el contrato de patrocinio del Real Madrid con Adidas".

Pep Guardiola y su campaña con Puma / Instagram

Según explican, lo ha logrado, aunque, como contrapartida, el Barça deberá ceder en otros aspectos que afectan directamente a BLM (Barça Licensing & Merchandising), empresa creada por la junta directiva de Josep Maria Bartomeu en 2018 y que se dedica a explotar la comercialización masiva de productos blaugranas. En la considerada "joya de la corona" del club por su capacidad para crecer y en la temporada 22-23 facturó más de cien millones de euros, una cifra que esta temporada superará.

La camiseta Nike del Barça 2023-24 / FCB

Nike, consciente de ello, ha pedido parte del pastel porque durante los últimos meses ha visto como el crecimimento de esta empresa creada por el Barça ha sido exponencial y ha acabado afectando incluso a su propia facturación. Como si ambos compitieran por un mismo sector cuya línea de separación es difusa (de ahí muchos de los problemas entre Nike y el Barça). BLM trabajó durante mucho tiempo, a instancias del Barça, para crear una marca propia. Cumplió con su cometido de forma eficiente, aunque en este área de negocio eran conscientes de que existía la posibilidad de que no llegara a buen puerto.

Con Nike esperando tras la puerta para firmar un nuevo contrato y el Barça asumiendo que la marca propia, de momento, deberá esperar, en BLM andan con la mosca detrás de la oreja porque sus trabajadores, cuya labor ha aplaudido la junta directiva en varias ocasiones, temen que haya recortes en la plantilla. El Barça atraviesa una situación económica complicada y, de hecho, a Laporta no le tembló el pulso a la hora de cerrar Barça TV. En BLM están muy atentos a cómo se desarrollan las negociaciones con Nike, aunque son conscientes de que podrían acabar afectándoles de forma directa.