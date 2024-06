Al Barça se le agota el tiempo: La regla del 1:1, más lejos

Al Barça se le acaba el tiempo. Se acerca el 30 de junio, quedan ya solo poco más de tres semanas, y las exigencias económicas se abalanzan sobre el club que está en una situación delicada. Haciendo un símil con el Madrid en muchos partidos, el Barcelona está obligado a marcar un par de goles en los últimos minutos para llevarse la victoria. O en este caso empatar porque a nivel económico ganar significa mucho y el Barça todavía está muy lejos de ello.

Según avanzó Rac1, el Barcelona está en negociaciones avanzadas con socios que ya han colaborado con el club en las últimas temporadas para entrar en la entidad y que este pueda activar la palanca de Barça visión. Siempre según estas informaciones, no se contemplan nuevos inversores.

Lo más urgente es cubrir los 40 millones de euros impagados por Líbero debido a lo 60 restantes se han prorrogado hasta el 15 de septiembre.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona / efe

Sin poder fichar

De esta forma, el escenario más probable es empezar el mercado de fichajes excedidos, sin poder aplicar la regla del 1:1 porque para ello sería preciso la llegada de 100 millones de euros. El Barça, así pues, tendrá problemas para fichar en verano.

En realidad, las palabras de Laporta en la aparición pactada en Barça One es una demostración de que el club no piensa hacer grandes dispendios económicos. No es que no quiere, es que no puede.

Otra de las urgencias es el acuerdo con Nike. Desde el club se dice que es inminente pero nadie se atreve a pronosticar cuando será porque el club lleva ya tiempo con estas negociaciones que están cercanas al acuerdo. El Barça precisa anunciar este acuerdo antes del 30 de junio para así respirar un poco y sacarse la presión de encima.

Según estas mismas informaciones de Rac 1, el club ya ha prorrogado el aval de 12 millones de euros de Joan Laporta y Ferran Olivé, tesorero de la entidad que en su día firmaron para que el equipo pudiera fichar.