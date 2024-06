Marc Márquez: "Tenía que ser así. Si no, mi carrera no iba a ser mucho más larga"

Después de ganarle la batalla a sus lesiones y de tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera, abandonar el equipo que le llevó a la gloria, Marc Márquez volverá a tener una de las mejores motos de la parrilla de MotoGP gracias a su fichaje por el equipo oficial de Ducati, con el que ha firmado por dos temporadas.

Un fichaje que no ha estado exento de polémica, ya que Jorge Martín también estaba en la lucha por el asiento de la Ducati Dermosedici GP25 y, de hecho, estuvo a punto de ser confirmado como compañero de Bagnaia después de llegar a un acuerdo verbal en Montmeló, pero las declaraciones de Márquez ante la prensa afirmando que no entraba en sus planes irse a otro equipo satélite, precipitaron la decisión en la marca italiana.

Tras la oficialidad del fichaje, el piloto de Cervera ha explicado en 'El Larguero' como se fraguó este fichaje y sus primeras sensaciones de cara a la temporada que viene: "Estoy feliz y con sueño. Costo dormir anoche y hoy ha sido un día largo. Esta mañana a las ocho he firmado el contrato, por dos años, de la moto que gana. En 2024 al menos no hay moto más rápida. El año que viene habrá que luchar por el título".

Tras recuperarse de sus lesiones, Márquez siempre ha querido volver a sentirse piloto para intentar conseguir su séptima corona. En su mente solo estaba ganar, algo que no podía conseguir en Honda: "El año que viene habrá que luchar por el título. Este año tomé una decisión muy importante, que fue dejar el equipo Repsol Honda Team, el equipo de mi vida. La carga emocional fue dura, pero lo hice pensando en lo deportivo y en mi carrera, y eso era buscar resultados para que volviera la motivación".

"Le tienes que echar valor y ganas porque te expones a todo, a las críticas y los halagos, al subirte a la moto más rápida. Tenía ganas de hacerlo porque de otra manera mi carrera deportiva no iba a ser mucho más larga. Después de la lesión llevaba cuatro años sin resultados y cuesta mantener la confianza y la motivación por muy duro que seas mentalmente. Puse un plan en mi cabeza y por ahora está saliendo bien", continuaba diciendo el piloto.

Sobre la implicación de Jorge Martín en la decisión de Ducati, Márquez ha comentado: "Esto es la vida y el deporte. A mí no me alegra que un piloto se quede sin moto, pero es verdad que a veces en el deporte y en las profesiones hay que ser egoístas, porque uno quiere lo mejor y lo mejor en este caso era la moto roja. Ahí tienes que jugar todas tus cartas, pero la que pesa más es lo que pasa en pista. En pista, los ingenieros Ducati me han dicho que la progresión en estas carreras con la moto 2023 ha pesado mucho. Pero siempre hay otros factores". Finalmente, 'Martinator' correrá para el equipo Aprilia en la temporada 2025.

Ayer también salió a hablar Gigi Dall'Igna, director general de la escudería, que valoraba el fichaje de Márquez como uno de los más importantes de la historia de la marca: "Hemos elegido a Marc para tener dos pilotos de título, con él y Pecco en el box las posibilidades de ganar aumentan. Ha sido una decisión complicada, tanto desde el punto de vista deportivo como humano, pero ahora estamos convencidos de que tenemos el mejor equipo de la historia de Ducati".