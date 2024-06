El error que no puede volver a repetir el Barça con Brizuela

El pasado 13 de julio de 2023, el Barça hizo oficial la contratación de Darío Brizuela, uno de los exteriores más talentosos del momento en el baloncesto español. La 'Mamba Vasca' aterrizaba en el Palau Blaugrana firmando hasta 2026, siendo una apuesta importante de presente y futuro.

Y es que, el club catalán tuvo que acometer el pago de la cláusula, superior al millón de euros, para llevarse a un Brizuela que, a principios del año pasado, había renovado con Unicaja. Ibon Navarro aspiraba a conservar el bloque, pero con el dinero del Barça se fichó a Kam Taylor, que ha dado un buen rendimiento en su primera temporada en el Carpena.

Reconstrucción en la posición de escolta

Brizuela llegaba al conjunto azulgrana para reforzar la posición de '2', en total reconstrucción tras las salidas de Cory Higgins y Kyle Kuric. El donostiarra venía a complementar a un Nico Laprovittola que venía siendo la referencia exterior del equipo en las últimas campañas. Además, a sus 28 años, iba a hacer su debut en la Euroliga, al igual que Joel Parra y Jabari Parker, otras de las incorporaciones del pasado verano.

Problemas con la rotación exterior

Pero lo cierto es que las sensaciones que deja la primera temporada de Darío Brizuela en el Barça no son las esperadas, marcadas por un factor clave: la poca confianza y la falta de oportunidades otorgadas por un Roger Grimau que no ha sacado todo el provecho del jugador. La rotación exterior ha sido uno de los principales dolores de cabeza para el entrenador azulgrana, una situación agravada en los últimos meses por la llegada de Ricky Rubio al equipo, que redujo los minutos de los 'bajitos' en pista, y que también le han pasado factura a la 'Mamba Vasca'.

Darío Brizuela se despidió del Palau tras la última derrota ante el Real Madrid / EFE

La confianza en 'Lapro'

Grimau ha confiado más en Laprovittola, algo que entra dentro de la lógica, por su experiencia y rol en el equipo. Pero tan cierto es eso, como que el argentino ha llegado fundido a los momentos importantes de la temporada, como el playoff de Euroliga ante Olympiacos, o en esta última serie de 'semis' ante el Real Madrid, que cerró únicamente con siete puntos y un dos de ocho en tiros de campo. En la eliminatoria, ha firmado un dos de 10 desde más allá del 6,75. Además, ha sido un curso también con problemas físicos, algo lógico para un jugador que el próximo mes de enero cumplirá 35 años.

La pobre participación en el playoff de Euroliga

Precisamente, en la competición europea, ha sido donde más se ha visto esa falta de confianza de Grimau en Brizuela. En ese cruce previo a la final a cuatro ante el conjunto griego, Brizuela no jugó ni un segundo en el primer y segundo partido de la serie, disputó tres minutos y 27 segundos en el tercero, y casi 20 en el cuarto, partido en el que el Barça cayó por 34 puntos de diferencia (92-58). En el quinto y definitivo, otro 'rosco'.

Darío Brizuela, en un entrenamiento con el Barça / Valentí Enrich

Sus números en su primera campaña de azulgrana

En números totales, Brizuela cierra su primera campaña como azulgrana con 5,7 puntos de media por encuentro en Euroliga y 7,7 tantos en ACB. En la liga doméstica, el '8' azulgrana ha promediado 15 minutos y 32 segundos por duelo, unas cifras inferiores en la competición continental (13:47).

"Haciendo mejor las cosas, ganaremos títulos"

"El objetivo cuando juegas en el Barça es ganar títulos y no se ha ganado ninguno en todo el año. Hay que ser realistas, el balance no es positivo. El deporte es así, el éxito es cíclico, y hay que seguir trabajando, venir más fuertes para la temporada que viene, y con más suerte y haciendo mejor las cosas, se ganan títulos", comentó a los micrófonos de SPORT tras caer ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga Endesa.

Darío Brizuela debe ser más importante en el Barça la próxima temporada / Dani Barbeito

"No estoy contento"

Preguntado por su valoración en su primera campaña como azulgrana, Brizuela fue claro y no se mostró satisfecho tras haber cerrado el curso en blanco. "Mi rendimiento va unido un poco al del equipo, y no estoy contento, porque yo vine al Barça para ganar títulos, y no ha sido así. He intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido, algunos tramos más, algunos tramos menos. De forma individual no me gusta valorar las cosas porque al final, esto es un deporte colectivo, estoy en uno de los mejores equipos de Europa, y mi ilusión es ganar títulos. No ha sido así, y no estoy contento, pero el año que viene será mejor seguro", explicó.

Infrautilizado

El rol de Brizuela es diferente al de Unicaja, y el jugador vasco no dispone de tantos tiros como en Málaga, algo lógico por su jerarquía en el Barça. Pero la sensación de que no se ha exprimido al jugador lo necesario ya queda como una de las rémoras en el expediente de Roger Grimau. La actitud, el compromiso y la competitividad del jugador han estado al servicio del equipo desde el primer día, y Brizuela ha demostrado madurez, esperando su oportunidad en la banda.

El reto del siguiente entrenador del Barça

El próximo entrenador del Barça tendrá, como uno de los objetivos, contar más con los fichajes que se llevaron a cabo el pasado verano, con la alta inversión que se llevó a cabo. Tocará reactivar a un grupo que acaba la temporada tocado por no haber levantado ningún título. Pero de sus palabras se extrae, que uno de los jugadores que puede dar varios pasos al frente y dirigir de nuevo al conjunto azulgrana hacia el éxito es un Darío Brizuela que ahora tiene por delante un reto muy ambicioso: conseguir la plaza olímpica con la selección española.