Los motivos de la salida de Mariona del Barça

Tras diez años en el Barça, Mariona Caldentey se ha ganado el derecho a irse. Lo hace por la puerta más grande, habiéndolo ganado absolutamente todo y después de haberse convertido en una de las futbolistas más importantes de la historia de la sección.

Mariona no se va por dinero. La propuesta de renovación por parte del club azulgrana, que en todo momento ha querido retenerla -la presentó la primera oferta en verano, antes de que se marchase Markel Zubizarreta-, era muy interesante. Además de la del Arsenal, que todo apunta a que será su próximo club, había otros grandes clubes interesados, de Inglaterra, como el Chelsea o el Manchester City, o de Francia, entre otros países, con ofertas más suculentas económicamente hablando.

Cierto es que en un principio la balear tenía dudas sobre el futuro del proyecto azulgrana. Tras el adiós de Markel, a principio de curso, en el vestuario culé reinaba la incertidumbre sobre cuáles serían los siguientes pasos. Las primeras semanas de Marc Vivés al frente de la sección no fueron fáciles, y menos con el adiós de Giráldez. Pero renovó a Mapi León, a Marta Torrejón y se eligió a Pere Romeu -como adelantó SPORT y a falta de anuncio oficial- como sucesor de Giráldez en el banquillo. Una apuesta continuista. Y más tardé renovó a Alexia.

Excelente relación con el club

Pero Mariona, que cumplió 28 años en marzo, consideraba que había llegado el momento de salir de su zona de confort y afrontar nuevos retos lejos de Barcelona. Aquí ya lo ha ganado todo y esta temporada, su décima y última como azulgrana, ha sido perfecta e inmejorable. El Barça ha ganado un póquer de títulos históricos y la balear ha firmado su mejor campaña, pudiendo mostrar su mejor versión de manera regular durante todo el año, sin lesiones. De hecho, ha sido la futbolista -indiscutible para Giráldez- que más partidos ha disputado este curso, un total de 45, a falta de dos jornadas para finalizar la Liga.

Mariona no ha jugado nunca con el club. Pero ambas partes lo han querido llevar en absoluta discreción, por el momento de la temporada en la que tomó la decisión. El Barça, con quien mantiene y mantendrá una excelente relación, conocía sus intenciones. Aunque no ha sido hasta ahora, en estos últimos días, después de la final de la Champions, que ha dado el ‘sí’ definitivo a su nuevo club. Y, evidentemente, no ha querido pronunciarse en público sobre su futuro hasta tenerlo todo atado.

Mariona Caldentey MVP del Barça - Granada / FCB

Leyenda del Barça

La pérdida será grande, seguramente la más importante -deportivamente hablando y con el permiso de Lieke Martens- de los últimos años. Mariona es una futbolista única que, además, estará para siempre en las páginas más importantes de la historia del Barça.

En la memoria de los culés para siempre quedarán el gol contra el Atlético en la prórroga que valió una Copa, el tanto contra el Bayern que clasificó al Barça para la primera final de la Champions de su historia o la clase magistral, con asistencia a Aitana, en la final de este año contra el Lyon, entre tantos otros momentos históricos. Solo queda darle las gracias