¿Quién es Mirra Andreeva? La joven de 17 años que ha revolucionado Roland Garros

Mirra Andreeva ha revolucionado el mundo del tenis. Con tan solo 17 años, la joven rusa le arrebató el billete a semifinales de Roland Garros a ni más ni menos que a Aryna Sabalenka, número dos del mundo. Su nivel mostrado en el Grand Slam francés ha sorprendido a propios y extraños y está a un paso de llegar a la gran final.

La pasada temporada ya despertó el interés del público francés. En Roland Garros 2023, alcanzó la tercera ronda procedente de la fase previa. Semanas después, en Wimbledon, llegó hasta los octavos de final.

Una máquina de batir récords

Andreeva logró hacer historia tras ganar a la bielorrusa en cuartos de final. Se convirtió en la semifinalista más joven en un Grand Slam femenino. Este hito lo alcanzó Martina Hingis en 1997 en el US Open.

Al ganar a Sabalenka, Mirra también se 'bautizó' como la jugadora más joven en ganar a una número dos del mundo. De esta manera, le arrebató el récorda Jelena Dokic, quien ganó a Martina Hingis en Wimbledon (1999).

En el Masters de Madrid 2023, recibió una 'wildcard' para el cuadro principal y conquistó su primer partido WTA contra Leylah Fernández. Con esa victoria, se convirtió en la tercera jugadora más joven en ganar un partido del cuadro principal en un torneo WTA 1000.

La pupila de Conchita Martínez

Conchita Martínez, leyenda del tenis español, tras dejar de entrenar a Muguruza, forma parte de su cuerpo técnico. La de Monzón ve en la rusa un espejo de lo que fue ella y su relación va más allá de lo profesional. Su química es perfecta y la evolución de Andreeva no se entendería sin el trabajo que hay detrás de la pista por parte de Conchita. Recientemente, la semifinalista de Roland Garros fue preguntada por su entrenadora y valoró positivamente el trabajo realizado por ella: "Conchita me aporta mucha más positividad a mi juego y a mi cabeza. No diría que soy una persona negativa, pero sí que me cuesta ser feliz cuando veo que todo va bien. Conchita me ha enseñado a encontrar felicidad en las pequeñas cosas que hago bien dentro de la pista y eso me ayuda muchísimo", afirmó.

Estará entre las 30 mejores

Andreeva llegó a Roland Garros siendo la número 33 del ranking, pero el gran torneo realizado le hará escalar muchas más posiciones. Al estar en semifinales, Andreeva ascenderá hasta el número 23. En caso de que la joven tenista quiera aún más y alcanzara la final, escalaría hasta el número 16. Y, si finalmente hace historia conquistando el Grand Slam francés, ascendería hasta ser la 14ª mejor jugadora del mundo.

En semifinales tendrá enfrente a Paolini. La rusa no tiene techo y nada más terminar su encuentro ante Sabalenka afirmó que ya piensa en la gran final.