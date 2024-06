Oriol Romeu: "Te viene el Barça y te dicen que serás muy importante…"

Oriol Romeu, centrocampista del FC Barcelona, participó en el programa "L'Eclipsi" de 3Cat donde valoró su temporada en el club azulgrana y su salida del Girona el pasado verano. El futbolista de Ulldecona también contó cómo ha afrontado la temporada a nivel personal, tras no tener los minutos deseados sobre el césped. “En cuanto al aspecto físico, no es lo que me hubiera gustado. Tema mental, tampoco. Por errores o actuaciones individuales. He sobrepasado un poco los pensamientos y le he dado demasiadas vueltas a la cabeza", afirma Romeu. El jugador catalán no ha sido muy protagonista con Xavi Hernández y su continuidad está en el aire, pese a la marcha del de Terrassa.

“¿Realmente estoy capacitado? Me lo he replanteado muchas veces, pero sí”

Oriol Romeu respondió a las preguntas de Roger Escapa, presentador de 'L'Eclipsi', sobre su nivel ofrecido en el FC Barcelona y tras estar en el foco de las críticas durante muchos partidos. “¿Realmente estoy capacitado? Me lo he replanteado muchas veces, pero sí. Cuando estaba en el banquillo, intentaba situarme dentro mentalmente para cuando Xavi me dijese de entrar. Ya en el campo, la adrenalina es más alta y si perdía un partido no podía dormir... es diferente estar en el banquillo que sobre el césped".

Romeu ha disputado 38 partidos esta temporada, solo 17 como titular sumando un total de 1.435 minutos. A sus 32 años, está a la expectativa de los planes del nuevo entrenador del FC Barcelona Hansi Flick para saber si continúa la próxima temporada. El jugador tiene dos años más de contrato, aunque no quiere repetir otra experiencia de vivir en el ostracismo.

El de Ulldecona quiere seguir en la élite futbolística con protagonismo y, de no tenerlo, estudiaría propuestas, como puede ser la del Girona. El 'pivote' se siente bien físicamente y capacitado para continuar: "No sé dónde me veo. Lo que sé es que con 27 años pensaba que a los 32 o 33, me retiraría, pero sí que es verdad que ahora he encontrado rutinas que me han ayudado mucho y espero aguantar mucho más.

"Me compararon con Busquets"

El centrocampista de Ulldecona, que empezó siendo titular y un fijo en el pivote del FC Barcelona, fue perdiendo la confianza hasta el punto que desapareció de las alineaciones. Con el paso de los meses, apenas hemos ido viendo a cuentagotas al tarraconense. Si en los primeros encuentros se alabó al ex del Southampton como una apuesta acertada, con el paso de las jornadas el rendimiento de Romeu fue algo decreciente.

De hecho, lo llegaron a comparar con Busquets, pero el jugador tiene claro que él nunca ha pensado en eso. Era evidente que su labor no iba a ser esa, sino sumar en la rotación y aportar su conocimiento de la casa después de haberse criado en el Barça. “Valoro mucho lo que ha hecho Busquets pero no vine con la intención de suplirle. Me exigía yo más a mí mismo de lo que decían”.

Su salida del Girona

En Girona vivió tiempos felices el de Ulldecona. 33 partidos, dos goles y una gran relevancia en el engranaje de Míchel.

El verano pasado el Barça lo incorporó en la operación 'Pablo Torre' y fichó por el club azulgrana para llegar como pivote titular. El de Ulldecona aceptó la oferta desde el primer momento. “Cuando tomas una decisión lo haces con lo que tienes encima de la mesa… yo probablemente tomaría la misma decisión si se repitiese Te viene el Barça con una oferta sobre la mesa y te dicen que serás muy importante... Después aprendes si sale de una manera u otra, y crees lo mejor para ti, pero en ese momento es lo que hay”.

El rendimiento de Romeu ha ido decreciendo. De hecho, el jugador cree ha sido una cuestión de minutos... y física. “En cuanto al aspecto físico, no es lo que me hubiera gustado. Tema mental, tampoco. Por errores o actuaciones individuales”.

"Nunca he tenido un plan B al fútbol. No sabría que habría hecho”.

Romeu también repasó algunos aspectos de su vida personal. El de Ulldecona ha demostrado ser una persona diferente y honrada: “Me encanta leer, ver la salida del Sol e intento acostarse siempre pronto y estar preparado para todo. Me centro mucho en mis hijos e intentas compensar cuando estás en casa, ya que paso mucho tiempo con el equipo fuera. También me encanta cocinar, es mi pasión".

“Mi abuelo tuvo un peso muy importante en el fútbol. Me llevó a todas partes y el amor que tengo por el fútbol es gracias a él. En ese momento estaba en el Chelsea, en los cuartos de final de Champions, y viajé un día antes para despedir a mi abuelo”. Oriol Romeu, futbolista del FC Barcelona

Al ser preguntado por los salarios de sus compañeros, afirma que en el vestuario del Barça no se habla de eso, sino de ganar. “Yo viendo y conociendo a jugadores, es la que menos se habla. Lo importante son los goles y ganar. Cuando juegas bien es cuando duermes mejor. Muchos jugadores acaban arruinados porque les falta asesoramiento económico. Hoy en día los jugadores están más preparados”