¿Quién será el preparador físico de Flick?

Una de las preocupaciones que está verbalizando el Barça, de forma privada y ahora ya pública tras la charla de Joan Laporta en 'Barça One', está relacionada con la, según explican, deficiente preparación física del primer equipo blaugrana de Xavi Hernández. El presidente aseguró que, a partir del minuto 60, el equipo bajaba sus prestaciones a nivel físico. Los datos de 'Media Coach', usados a nivel profesional por los distintos clubs que forman LaLiga, aseguran que más de la mitad de los goles, un 52%, del Barça han llegado después de la primera hora de juego. Los encajados en ese periodo alcanzan el 38%.

Laporta también explicó que "Deco es claro con lo que necesita el equipo y Flick dará su opinión. Ellos analizarán los cambios y han analizado los cambios en la preparación física, en disciplina y calendario...". Añadió que "daba la sensación de que el equipo no acababa bien físicamente". Puede que las sensaciones, sobre todo en algunos partidos concretos, no fueran las mejores, porque el encuentro ante el Villarreal fue duro, así como los disputados ante Real Madrid o Girona. De todas formas, las estadísticas apuntan a otro tipo de explicación que nada tiene que ver con la preparación física, un aspecto del que no se habló, por ejemplo, cuando el Barça ganó la Liga la pasada campaña.

Gavi celebrando un gol con el FC Barcelona / VALENTIN ENRICH

Durante esos 38 partidos en los que los de Xavi acabaron campeones, su equipo, según 'Media Coach', acabó liderando la estadística sobre distancia recorrida y nadie recorrió más kilómetros que el Barça (114,2). Atlético, Girona, Real Sociedad, Athletic, Valencia y Celta le siguieron en la clasificación. El Real Madrid fue último con 106,9 kilómetros de media por partido.

Este es uno de los dos grandes valores que miden los diferentes cuerpos técnicos para analizar su preparación física durante los partidos. El segundo es la distancia recorrida a una velocidad superior a los 21 km/h. La pasada temporada, el Athletic fue quien más metros recorrió (7.419), seguido por el Barça, con 7.235. Ambos equipos acabaron en las mismas posiciones a nivel de esprints (441 m a +21km/h del Athletic por 423 del Barça). Parece evidente que la preparación física durante la temporada en la que se conquistó la Liga estuvo acorde a las necesidades del equipo para acabar campeón, por lo que, en ese aspecto, no existió ningún problema.

La temporada 2023-2024

El mismo sistema que analizó estas métricas un año antes asegura tras acabar la presente campaña que el Barça ha sido segundo, aunque con unos números prácticamente idénticos en lo que a distancia media recorrida (114). Tener el 65% de posesión, superior al año anterior, es clave para entender esta ligera disminución. Sí es más importante el descenso en lo que a distancia recorrida a más de 21 km/h se refiere. El Barça pasa de 7.235 a 6.787.

Esto, explican, se debe a diferentes factores, aunque destaca la ausencia durante demasiados meses de futbolistas como Gavi, Balde o De Jong, cuyo potencial físico está fuera de toda duda y destacan, entre otras cosas, en esfuerzos intensos. Pese a todo, basta con comprobar cómo el Real Madrid, en este guarismo, sigue por debajo pese a haber ganado la Liga mientras nadie duda del trabajo realizado por su preparador físico, el italiano Pintus.

Un equipo que volará físicamente

De todas formas, y más allá de números y estadísticas, en el Barça están convencidos de que el equipo la próxima temporada volará gracias a un cambio profundo en la preparación física. Eso sí, aún se desconoce quién será el encargado de liderar este área en la plantilla porque no se trata de una especialidad de los tres colaboradores con los que aterriza Hansi Flick.

Heycko Westermann, más allá de su labor como asistente, ayudará al técnico alemán en labores de traducción, mientras que Toni Tapalovic, entrenador de porteros durante muchos años en el Bayern, estará también pendiente de la pizarra más que del físico. Por su parte, Marcus Sorg, otro de sus estrechos colaboradores, presenta un mismo perfil.

Hansi Flick y Kingsley Coman en el Bayern de Múnich / EFE

En lo que respecta a quienes también suenan para reforzar el cuerpo técnico, a los que ya se les relacionaba con el 'staff' de Xavi, está Julio Tous, un especialista en fuerza cuyo trabajo se desarrolla, sobre todo, en el gimnasio, no tanto sobre el césped. Raúl Martínez, por último, es un recuperador de prestigio que lleva tiempo colaborando con varios futbolistas, sobre todo los internacionales españoles, como es el caso de Pedri.

El Barça será un cañón a nivel físico la próxima temporada, aseguran, y solo falta conocer quién será el máximo responsable de la preparación necesaria para que así sea...