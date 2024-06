El desafío olímpico de Novak Djokovic

La campaña 2024 de Novak Djokovic arrancó con buenas sensaciones y un claro objetivo en el horizonte: la medalla en los Juegos Olímpicos de París. Un premio que no tiene el serbio en su extenso palmarés y que sí tienen los otros componentes del 'Big Three', Roger Federer y Rafa Nadal. Y como ellos, Nole no aspiraba a cualquier metal, sino al oro.

"Estoy listo para el reto. Espero estar sano para competir en París a mi máximo nivel e intentar ganar el oro olímpico", afirmó el Djokovic en una entrevista a finales de 2023. "Espero con asias los Juegos", afirmaba también en una rueda de prensa.

Ese ambicioso objetivo ahora, tras su lesión en Roland Garros, está en peligro. El hasta esta semana número uno del ranking ATP, se había reservado esta campaña para la cita parisina, seleccionando cuidadosamente los torneos en los que ha participado. Y ha sido precisamente la arena parisina, la que debería haberle alzado a la gloria olímpica, la que podría haberle cerrado el camino.

Djokovic tuvo que ser atendido durante su partido de octavos contra Francisco Cerundolo y aunque consiguió llevarse la victoria después de cuatro horas y 40 minutos de batalla, poco después hizo oficial su retirada del major francés. Las pruebas médicas determinaron que Novak sufre un desgarro del menisco medial de la rodilla derecha que le obligó a pasar por quirófano. Lo hizo ayer mismo en París, sin perder tiempo y priorizando la cita olímpica a Wimbledon.

El Grand Slam londinense, donde Nole ha ganado hasta en siete ocasiones, se disputa del 1 al 14 de julio, en apenas un mes, por lo que el serbio no llegará a tiempo. Tendrá más margen para los Juegos Olímpicos, aunque su participación también está en duda y dependerá del proceso de recuperación. De cualquier manera, no llegará en óptimas condiciones para luchar por el oro, con poco ritmo de partidos.

El serbio tiene una cuenta pendiente con los Juegos. Tras cuatro participaciones, el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia (24), no ha conseguido reinar en la modalidad olímpica. Su única medalla llegó en Pekín 2008, donde se colgó el bronce, y su peor partipación fue en Río 2016, donde se despidió entre lágrimas tras caer eliminado en la primera ronda. Llegaba en su mejor momento pero se topó con un Juan Martín del Potro que llegaba tras una lesión y como 145 del ranking. "Es una de las derrotas más duras de mi vida, de mi carrera", afirmó entonces. Cuatro años antes, en Londres 2012, ante el mismo rival, Djokovic se había quedado. Entonces Djokovic aplacó su ira rompiendo todas sus raquetas en los vestuarios del All England Club.

La suerte le sería esquiva también en Tokio, donde el español Pablo Carreño le privó del metal, imponiéndose contra pronóstico en el duelo por el bronce. En París el balcánico tenía una nueva oportunidad que ahora peligra. “Va a ser un gran desafío", pronosticaba en una entrevista hace unos meses. Con su lesión de menisco, lo será aún más.