¿Cuál fue el último entrenador del Barça en superar una ronda de Champions League?

La Champions League lleva siendo la asignatura pendiente del FC Barcelona estás últimas temporadas. Los azulgranas no levantan 'La Orejona' desde el año 2015, y de por medio, el equipo ha sufrido derrotas que han marcado al aficionado culé. Pero el dato más escalofriante del Barça en la Champions, es que hace cuatro años que no supera una ronda del 'KO'.

Quique Setién no será bien recordado por su paso en el FC Barcelona, su etapa en el conjunto barcelonista no terminó de funcionar. Pero el cántabro puede presumir aún, y por el momento, de ser el último técnico del club en superar una ronda eliminatoria de la Champions League.

Fue durante la temporada 2019/20, cuando Quique Setién recibió el testigo de Ernesto Valverde, al que destituyeron después de caer en las semifinales de la Supercopa de España. Ese año, los azulgranas se habían clasificado después de no perder ni un solo partido en la fase de grupos y el sorteo emparejó a Barça y Nápoles en la siguiente ronda.

En la ida en San Paolo, antiguo nombre del estadio italiano, Antoine Griezmann empató el gol inicial de Mertens para dejar igualado el cruce. Pero la vuelta tuvo que esperar hasta seis meses, debido al parón que provocó la COVID-19. Ya en pandemia, y en el mes de agosto, los azulgranas certificaron su pase a los cuartos de final de la Champions en el Camp Nou con los goles de Lenglet, Messi y Luis Suárez (3-1).

Leo Messi en el duelo entre FC Barcelona y Nápoles la temporada 2019/20 / EFE/Enric Fontcuberta

Ese fue el final del Barça en esa Copa de Europa, ya que el Bayern de Múnich barrió al conjunto de Setién en los cuartos de final con el 8-2 famoso, que además, le costó el cargo al técnico, a Suárez, a Rakitic y estuvo a punto de provocar la salida de Leo Messi una temporada antes.

Setién venía de dirigir, con muy buenos resultados, a Betis y Las Palmas. Y su estilo de juego asociativo y ofensivo hacía recordar al culé. Pero no todo es oro lo que reluce, las dos piezas que parecía evidente que iban a encajar, no encajaron. Setién se vio totalmente superado por un vestuario en crisis y como el mismo dijo: "En el Barça no fui yo, no supe o no pude".

Ni Koeman, ni Xavi (por ahora) han superado una ronda de Champions

A partir de esa temporada, los barcelonistas no han superado una ronda del 'KO' en Champions. La campaña siguiente, el PSG eliminó con facilidad a los de Koeman en los octavos de final y en las últimas dos ediciones, los de Xavi Hernández no superaron la fase de grupos y cayeron a la Europa League.

Ahora, el técnico de Terrassa, tiene la posibilidad de volver a colocar al Barça entre los ocho mejores equipos del mundo. Y lo intentará, precisamente, contra el último conjunto al que los azulgranas eliminaron en una ronda eliminatoria de la Champions con Setién en el banco.