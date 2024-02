¡Joao Félix mejora y podría viajar a Nápoles!

Xavi Hernández podría recibir una buena noticia de cara al partido de Champions contra el Nápoles este miércoles. Joao Félix ha sentido una notable mejora en su tobillo en las últimas horas y podría recuperarse a tiempo. El luso acabará de calibrar sensaciones a lo largo de hoy pero ahora mismo hay optimismo respecto a la posibilidad de que entre en la lista de convocados.

De baja desde hace tres semanas por culpa de un esguince de tobillo, el internacional portugués mejoró en sus sensaciones a finales de la semana pasada. El dolor remitió bastante y la movilidad que alcanzó le permitía soñar con poder al menos viajar a Nápoles. En las últimas horas, dicha progresión ha continuado y si no hay un paso atrás el jugador propiedad del Atlético de Madrid entrará en la convocatoria.

En ningún caso lo hará como titular, pues lleva tres semanas inactivo. Sin embargo, y teniendo en cuenta las bajas de Ferran y Raphinha, tener a Joao Félix como opción para el tramo final de partido sería un arma muy valiosa para Xavi Hernández. Aunque hay que esperar, todo hace pensar que la plaza de falso extremo izquierdo podría ocuparla Pedri, con Christensen, Frenkie de Jong y Gündogan en la medular. Aunque parece bastante menos probable, no hay que descartar del todo que Vitor Roque pudiera repetir en el flanco izquierdo.

Demasiado pronto para Ferran

Quien seguro no recibirá el alta a tiempo es Ferran Torres. El valenciano sigue intentando recortar plazos pero su reaparición no se producirá en San Paolo, cita que llega demasiado pronto para el ex del Manchester City. Ferran, eso sí, está en la fase final de su recuperación.