Setién contra su pasado

El Barça se enfrenta el domingo al Villarreal. En el banquillo del equipo castellonense se sienta desde el pasado mes de octubre Quique Setién, que llegó para sustituir a Unai Emery. El técnico cántabro se enfrentará a su exequipo, que dirigió durante unos meses en la temporada 2019-20, meses de los que no guarda un buen recuerdo.

Setién fue fichado por el Barça en enero del 2019 tras ser cesado Ernesto Valverde y la negativa de Xavi a sentarse en el banquillo. El por aquel entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, no pudo convencer al de Terrassa y recurrió a Setién, un técnico con ideas cruyffistas, pero que en ningún momento encajó en el vestuario. Dirigió al Barça en 25 encuentros, con un balance de 16 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Fue eliminado de la Copa por el Athletic, perdió la Liga de la pandemia y cayó estrepitosamente en los cuartos de final de la Champions. Su último partido como entrenador del Barça fue el humillante 2-8 de Lisboa ante el Bayern. Tras aquel partido fue despedido y tuvo que llevar su contrato al juzgado para poder cobrarlo. Setién no ha hablado de su pasado, aunque ha admitido que siempre ha admirado al Barça. "Es un partido más. No he escondido nunca que es un club que me gusta por su filosofía, ahora la sigue con Xavi. Pero hasta ahí".

El cántabro ha hablado sobre el encuentro del domingo, al que llega el Villarreal tras caer de forma sorprendente ante el Elche. Setién espera que su equipo sea capaz de limpiar su imagen con un partido como el que le sirvió para derrotar al Real Madrid. "Tenemos que mejorar o limpiar esa sensación, necesitamos superar estos dos partidos que hemos perdido con una victoria o, al menos, con unas sensaciones positivas. Yo creo que estamos en condiciones de hacer un buen partido e incluso ganarlo. Lo que pasa es que vamos a jugar contra un rival extraordinario, que está en un momento espectacular y todos somos conscientes de las dificultades que tiene sacar adelante este partido".

Setién ha elogiado el juego del Barça, destacando cómo trabaja el grupo de Xavi sin balón: "Hay una parte del fútbol que solo se ve desde la grada, que es cuando tienes el balón, pero este Barça es el equipo que más corre sin balón. Si a eso le sumas su potencial ofensivo y su calidad, te da unos registros espectaculares".

ELOGIOS A PEDRI Y GAVI

Setién ha confirmado que Gerard Moreno tiene algunos problemas físicos que le hacen ser duda para el partido, aunque espera poder contar el domingo con el delantero catalán. "Tiene ahí unas pequeñas molestias que vamos a ver cómo evolucionan de aquí al partido. En principio contamos con él, pero bueno, no podemos afirmarlo al cien por cien, vamos a ver mañana cómo viene, cómo hace el entrenamiento, cómo lo hace y a ver cómo lo termina", ha explicado el técnico, que ha elogiado a Pedri y Gavi cuando se le ha preguntado por algunos de los jugadores jóvenes que tiene en la plantilla, como Baena, Yeremy Pino y Chukwueze. "Los tres jugadores tienen unas cualidades extraordinarias. Hay futbolistas de nivel top que se equivocan una vez cada diez partidos, los de más abajo lo hacen una vez cada partido, los de Tercera, cinco veces cada partido. Nuestros futbolistas tienen que aprender a tomar bien sus decisiones, eso requiere tiempo. Hay jugadores jóvenes que parecen que tienen 35, que se equivocan poco, que les ves con mucha madurez. Es el caso de Pedri y Gavi".