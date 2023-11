La rueda de prensa de Xavi, en directo

No estaba en el club, en ese momento, no sé lo que pasó. Pero nos encontraremos con estas situaciones, jugadoras que nosotros creemos que no tienen nivel para el Barça y luego explotan fuera. Pero no sé lo qué pasó con él exactamente.

No lo he leído, es la primera noticia que tengo. Pero es la realidad del entrenador. Hoy estamos y mañana no. Es lo primero que te enseñan en el curso de entrenadores. ¿Estás preparado para que te echen? Pues es así. La exigencia del entrenador, y más en la élite.

Es un tema de votación, no ha debate. Esto es así, funciona así. En ese momento, España, en el 2010 los votos fueron muy repartidos. Estaba Iniesta, estaba yo, estaba Villa, estaba Casillas, Puyol, Piqué, Ramos... Los votos estaban muy repartidos. Lo he dicho muchas veces. Cuando estábamos Andrés, Leo y yo y salió 'Messi'... Pensé "es de justicia". Era el mejor futbolista del momento y para mí de la historia.

13:15 El Barça es esto. Si marcamos tres, porque podíamos meter cinco. Si no, porque nos han marcado. Es algo cultural de los catalanes, que buscamos la excelencia. Somos humanos. No siempre estás de diez. Vamos a buscar la excelencia, sí. Pero paciencia. Cada semana hay una nota. Hay que ser equilibrado mentalmente, pienso que lo soy y pienso que transmito a los futbolistas de todo menos autocomplacencia. Soy una persona que me exige mucho a mí mismo y a los futbolistas. Que haya crítica es normal.

13:12 ¿MOLESTO CON LA CRÍTICA SOBRE LA EXIGENCIA? ¿Molesto, yo? Yo estoy encantado, feliz. No estoy enojado, para nada. Creo que vamos por buen camino. Durante la temporada hay baches en los que las cosas no salen como esperas, o salen en cuanto a juego y no en cuanto a resultados. Son retos a gestionar. Veo al equipo preparado para darle la vuelta a la situación, es que son cuatro puntos. A seguir trabajando. No estoy molesto y menos con vosotros, os quiero mucho.

13:11 EL ROL DE LOS CAPITANES En las situaciones buenas ya es importante, y en las no tan buenas casi que más. Tenemos un vestuario muy sano y noble, nunca ha fallado la actitud. Nunca les he tenido que decir nada sobre esto. Estoy contento con el trabajo y la predisposición de todo el mundo. Pero a partir de aquí esto va de jugar bien y de resultados. Tenemos unos capitanes que llevan unos años aquí y saben mucho de esto. Hay hambre de ganar.

13:10 LAMINE YAMAL Y LA ESO Creo que el mensaje de Bojan es muy positivo, viene a decir que hay que ir con cautela. Calma, tranquilidad. Tiene 16 años. Tenemos muchas expectativas con él, pero no hay que generarlas en exceso, como pasó con Bojan por ejemplo. Con los más jóvenes hay que ir gestionando la presión. Y la nota... pues que apruebe.

13:09 ¿PRECIPITACIÓN CON FRENKIE? No busques los 'tres peus al gat', que no hay polémico. En las lesiones va todo bien, hay tranquilidad. Hay un 30% de las preguntas sobre lesiones y siempre decimos lo mismo.

13:07 EL ROL DE ROMEU No tiene que ver nada con la ausencia Frenkie, está haciendo buen trabajo. Cuando ha entrado, lo ha hecho bien. Pero hay competencia. El que está mejor es el que jugará, el que entrene mejor, jugará, el que haga un buen partido, repetirá. Lo veo preparado, tiene margen de mejora pero está bien y será improtante.

13:06 SENSACIONES POST-CLÁSICO Sensación de rabia, todos estamos igual. Cualquier culé estará de acuerdo conmigo, que teníamos el partido controlado, lo dominamos, y los detalles nos hicieron hacer el partido, perdimos por errores nuestros. Tenemos tiempo de aprender, estamos a cuatro puntos de los líderes y hay tiempo de subsanar este tipo de error.

13:05 LAS LESIONES Trabajamos muchísimo en la prevención de lesiones, es el objetivo de Pedri y el de todos. Ojalá él y todos puedan tener esa continuidad para demostrar su nivel en el Barça.