Alexia, objetivo diciembre

La capitana del FC Barcelona tiene una fecha marcada en rojo en el calendario desde que se rompió el cruzado Su inicio de curso roza el excelente tanto con el club como con la selección, es cuestión de tiempo que vuelva a ser la de antes

Desde que se rompió el cruzado, Alexia Putellas tenía una fecha marcada en rojo en el calendario: diciembre de 2023. "Ya me dijo el cirujano, que no sería tener el alta y rendir de forma inmediata, sino que es un proceso", explicó para TVE tras el último partido de la selección española en Suiza, "me dijeron un año y medio y se cumple en diciembre".

La gestión de estos meses no ha sido fácil, y menos teniendo en cuenta que la lesión llegó en el mejor momento de su carrera -y de su vida, seguramente-. Se había llevado el Balón de Oro dos años consecutivos, había alcanzado unos registros individuales increíbles -una temporada imprecable con 34 goles y 21 asistencias- y se había convertido en una de las deportistas más mediáticas del mundo.

Tanto era así, que su docuserie 'Alexia: Labor Omnia Vincit' desveló cómo la de Mollet le había llegado a decir a su fisioterapeuta, Adrián Martínez, que si tenía que dejar el fútbol lo haría sintiéndose en paz consigo misma. Pero reculó en el último capítulo: "¿Te acuerdas cuando te dije que si no volvía, iba a estar en paz conmigo? Ni de coña".

Conexión azulgrana en Suiza: ¡gol de Alexia a pase de Salma! | @teledeporte

Un gran inicio de curso

Alexia tiene más ganas que nunca de volver a ser la misma. Durante todo este tiempo ha ido aceptando cada pequeño paso del proceso, aunque muchas veces ha sido difícil y ha habido más momentos malos -sobre todo al principio de la pasada temporda- que buenos. Porque no pensaba en otra cosa que en volver a jugar. Aceptó su vuelta progresiva y que no podría tener el protagonismo que le gustaría en la final de la Champions, aceptó su papel en el mundial, aceptó el nuevo rol de falsa 'nueve' en el Barça -de momento, de prueba-. Y asumió el liderazgo de la revolución, al lado de Irene Paredes, en la Federación.

Su nota en este inicio de curso roza el excelente, tanto con el Barça como con la selección. Junto a Hansen y a Oshoala, es la futbolista que lleva más goles hasta el momento, con tres tantos. Fue la autora de la diana que valió tres puntos muy valiosos en casa del Atlético de Madrid -con ello se convirtió en la máxima goleadora de la historia del club- y ha ido perdiendo el miedo a meter la pierna y a atreverse más, protagonizando jugadas propias de la mejor Alexia, con pases filtrados que únicamente ella ve y centros imposibles. Solo es cuestión de tiempo.