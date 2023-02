El reto de Raphinha contra el United

Durante su etapa en el Leeds, el extremo brasileño se enfrentó tres veces a los 'red devils'... y perdió los tres partidos El atacante portoalegrense, sin embargo, marcó un gol y realizó dos asistencias en esos tres encuentros

En sus dos temporadas en las filas del Leeds, Raphinha se enfrentó en tres ocasiones al Manchester United, el rival del FC Barcelona en los ‘play-offs’ de la Europa League. El atacante brasileño, que ha aprovechado la lesión de Ousmane Dembélé para ganarse un sitio en la alineación de gala azulgrana, no solo no consiguió ganar a los ‘red devils’ en los tres duelos que disputó, sino que tampoco fue capaz de ‘rascar’ ningún punto. En dos de esos compromisos, sin embargo, su aportación ofensiva fue bastante destacable.

El portoalegrense no guarda un buen recuerdo, especialmente, de su primer encuentro ante el United. Perdió 6-2 en el teatro de los sueños, Old Trafford. El cuadro dirigido entonces por Ole Gunnar Solskjaer ya mandaba en el marcador con cuatro goles de margen en el minuto 37 del envite. Raphinha no celebró ninguno de los dos tantos de su equipo, pero fue el asistente de ambos. El actual futbolista culé fue muy elogiado pese a la derrota: si no hubiera sido por dos espectaculares intervenciones de David de Gea, una de ellas para frustrar una potente volea, hubiera completado su actuación con una diana.

El extremo brasileño no formó parte de la convocatoria para el encuentro de la segunda vuelta de la misma edición de la Premier League, la 2020/21. Leeds y United empataron a nada en Elland Road (0-0). Raphinha sí que participó en los dos partidos de la siguiente campaña, su última en Inglaterra. No destacó en una nueva goleada en contra en Old Trafford en la jornada inaugural (5-1), pero sí que ‘mojó’ en West Yorkshire. Su gol tampoco sirvió para evitar un mal resultado (2-4). Tres goles, tres derrotas, un gol y dos asistencias; el balance del ‘22’ azulgrana frente a los ‘red devils’ es bastante bueno a nivel individual, pero muy mejorable colectivamente.

Este miércoles, en la última sesión preparatoria del igualado enfrentamiento entre Barça y Manchester United, Raphinha se ha mostrado relajado. Y muy bromista. Ha ‘mimado’ a Ansu Fati en el momento de saltar al terreno de juego, se ha divertido con Ronald Araujo en los primeros ejercicios y, en el tradicional rondo, se ha desenvuelto con intensidad. El atacante está preparado para afrontar su gran misión y, de paso, ayudar a su equipo a superar el examen de competitividad en Europa.