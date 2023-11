Quique Setién denuncia las campañas de desprestigio que sufre

Criticó la actitud de los dirigentes del Villarreal hacia él a la hora de gestionar su despido Recordó que la demora en el pago del Barça y la situación que viven más de una docena de técnicos de Primera y Segunda

El ex entrenador del Villarreal Quique Setién, que fue despedido por el Villarreal en la primera semana de septiembre de 2023, decidió asistir a la reunión de entrenadores, árbitros y dirigentes federativos que la Federación Española (RFEF) ha convocado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas esta semana aprovechando el parón de selecciones. Su objetivo, mostrar su descontento por cómo tratan los clubes a los entrenadores cando los despiden y la tardanza en abonarles los finiquitos, y denunciar lo que entiende que han sido "campañas de desprestigio" contra su persona tras el despido del Villarreal.

Quique Setién participó en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser y durante la entrevista confesó que en principio no tenía planeado asistir a la reunión en Madrid, pero se animó a explicar su situación en los últimos despidos como entrenador. "Al final no te queda otro remedio que ir a la Justicia. Cinco días antes del juicio pude arreglar un acuerdo con el Barcelona. 16 meses después llegamos a un acuerdo, pero me dijeron que les perdonase dinero y no estaba dispuesto. Están cumpliendo los pagos a rajatabla, pero me terminarán de pagar tres años después de haber entrenado al Barça".

Setién recalcó que más de una decena de técnicos de Primera y Segunda División expusieron casos similares al suyo. "El que no ha resuelto el problema lo ha tenido que arreglar condicionado por la lentitud de la justicia", comentó, destacando que "de los casos que acaban en la Justicia, ni un sólo caso da la razón a los clubes".

"Tratan de desprestigiarte para no pagar"

Quique Setién fue especialmente duro con los dirigentes del Villarreal, a los que acusó de utilizar metodos poco éticos para justificar y abaratar su despido: "Ya no me gustó mucho la llamada del director general del club avisándome de lo que iba a pasar. Eso ya me pareció lamentable, pero tristemente ya tengo experiencia con estas cosas... Ya desde que Jesús Gil dijo en su momento que yo venía a Santander a atender un negocio de bebidas cuando jugaba o que iba con mujeres de manera estentórea, desde aquella época los pliegos de cargo que he recibido en algunos casos eran de chiste. Estos tratan de no pagarte y desprestigiarte y tratar de hacerte daño. Son prácticas en las que ellos se ponen en evidencia ellos mismos, y no tengo nada más que decir. Al Villarreal como club le tengo mucho respeto, como a todos los clubes, otra cosa son las personas que los puedan dirigir en cada momento".