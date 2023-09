Quique Setién se pronuncia tras su despido: "Nunca es agradable que te cesen"

El técnico cántabro evaluó la decisión del Villarreal a través de una carta abierta A pesar del prematuro final, Setién quiso mostrarse agradecido con el club

Quique Setién ha roto su silencio tras ser cesado como entrenador del Villarreal. El cántabro emitió un comunicado para expresar sus sensaciones tras la prematura decisión del conjunto 'groguet', que decidió prescindir de sus servicios cuando apenas han transcurrido cuatro jornadas de LaLiga EA Sports.

"Nunca es agradable que te cesen, pero esta es la profesión que he elegido. Sobre las causas, justas e injustas, cada uno las vamos a interpretar como nos convenga, así que dan igual. Siempre dije que para hacer lo que quieres te tienes que comprar un club, y este no es el mío", explica Setién a través de una carta abierta.

A pesar del duro revés que ha supuesto su despido, el técnico cántabro quiso quedarse con la parte buena. "Lo positivo es que he vivido una nueva experiencia de vida, de relaciones humanas, de comportamientos diferentes, de emociones y de fútbol, y es lo que queda. Ahora creo que estoy más preparado que hace un año y, si vuelvo a tener más oportunidades, todo nos servirá para hacer mejor las cosas en el futuro".

En líneas generales, Setién se mostró satisfecho con su etapa al frente del 'Submarino Amarillo'. "Mi objetivo siempre es dejar un buen recuerdo allá donde voy y estoy seguro que lo he conseguido, no por los éxitos o fracasos que no tienen dueño, sino por haber trabajado con honradez y tratado tan bien a los que dependieron de mi".

Por último, quiso mostrarse agradecido con el club al que dirigió durante el último año. "Quedo agradecido al Villarreal CF por haberme dado la oportunidad de trabajar para el club, y especialmente a todos los empleados que nos trataron en el día a día como si fuéramos de su familia".