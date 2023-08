¡La Premier acecha a Ansu Fati! Habrá oferta importante al Barça

El club sabe internamente que tendrán propuestas y hay necesidad de vender Xavi no se ha querido mojar porque entiende que el Barça necesita salidas

Ansu Fati puede ser uno de los grande protagonistas de los últimos días de mercado. El Barça necesita vender y el club sabe,ya de forma interna, que va a llegar alguna buena propuesta económica por encima de los 50 millones de euros desde la Premier. El Barça está abierto a estudiarla mientras que Ansu desea quedarse, pero sabe que aquí no va a partir como titular.

El nombre de Ansu ha estado encima de la mesa durante todo el mercado. El club deseaba sacarse alguno de sus atacantes, pero finalmente solo han llegado propuestas oficiales por el canterano. Raphinha tuvo un acercamiento con un club árabe, pero lo descartó mientras que por Ferrán la oferta más consistente fue del Aston Villa pero en calidad de cedido.

Los últimos días de mercado van a ser movidos porque el Barça necesita vender si quiere acometer las dos últimas incorporaciones (o tres) para reforzar la plantilla. El club, a pesar de las ventas y la firma de la última palanca, está sufriendo para inscribir a todos los futbolistas y la situación es complicada.

Ansu sigue priorizando quedarse en el Barça pero no es ajeno a los movimientos y empieza a estar algo cansado. Ya intentaron colocarle en el Wolverhampton en una operación con Rúben Neves que no cuajó por la negativa de Ansu. Su agente, Jorge Mendes, no ha querido forzar nada pero veremos en este final de mercado porque si no va a tener minutos aquí, quizás se le encuentra una solución.