Los posibles onces de Barça y Tottenham para el Joan Gamper

Xavi alineará un once muy titular. Gündogan está recuperado y jugará, pero el técnico no arriesgará con Christensen Gavi tendrá sus primeros minutos de la pretemporada y Dembélé no participará

Último ensayo del Barça de Xavi antes del estreno en la Liga el próximo domingo contra el Getafe. Tras jugar en Estados Unidos ante el Arsenal, el Real Madrid y el Milan, el rival de los azulgranas en el Trofeo Joan Gamper es el Tottenham.

Para el encuentro, Xavi tiene las bajas por lesión de Iñigo Martínez y Andreas Christensen, con quien no se quiere arriesgar. Tampoco jugará Dembélé mientras se negocia su salida hacia el PSG y es poco probable que lo hagan Lenglet y Dest, también en la rampa de salida. Xavi recupera a Gavi y Gündogan.

El probable once del Barça es el formado por: Ter Stegen - Araujo, Kounde, Eric Garcia, Balde - Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Pedri, Gündogan - Raphinha y Lewandowski.

Tottenham

El Tottenham, por su parte, llega al Camp Nou rodeado de polémica por la posible salida de su gran estrella y goleador, Harry Kane. Hace dos veranos quiso salir rumbo al Manchester City y no le dejaron. Ahora, los propietarios del club londinense vetan su marcha al Bayern.

El nuevo entrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, podría alinear en Montjuïc un equipo pensando ya en el inicio de la Premier el próximo domingo contra el Brentford. Podría ser el formado por: Vicario, Pedro Porro, Romero, Ben Davies, Udogie - Sarr, Bissouma - Kulusevski, Maddison, Son - Harry Kane.