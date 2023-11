La Prensa de Madrid: "Xavi no se entera"

Tras la derrota del Barça ante el Shakhtar han arreciado las críticas por el juego del equipo y el nivel de algunas de sus estrellas Muchos señalan directamente al entrenador, hasta el punto de cuestionar su continuidad a medio plazo

La prensa madrileña ha aprovechado el grave tropiezo del Barça frente al Shakhtar Donetsk en la Champions (1-0) para hacer sangre, cargando las tintas especialmente contra el entrenador Xavi Hernández. El técnico blaugrana centra la mayor parte de las críticas que se vertieron en las tertulias deportivas y en las columnas de opinión.

Manu Carreño (Cadena Ser): "Xavi, señalado"

El director de 'El Larguero' aseguró que "Xavi Hernández queda señalado" tras la derrota en Hamburgo. "Su discurso no casa con lo que vemos en el campo. Nadie como él lee el fútbol en el campo, pero hay que transmitirlo y hay que saber liderar y dirigir un vestuario plagado de estrellas", concluye.

Manolo Lama (El Partidazo, Cadena Cope)

Según en periodista y narrador dela cadena de los obispos, “el gran problema de Xavi es que no tiene un diagnóstico claro de lo que le pasa al equipo. En Anoeta dijo que preguntó al descanso a los jugadores si había alguien cansado, por lo que veía un problema físico. Hoy ve un problema mental. Los jugadores ven un problema de juego… cada uno tiro una milonga. Xavi no se entera de lo que pasa en el equipo y además ha puesto un listón altísimo”.

Gerard López y Abelardo Fernández (RNE)

El valor de los comentarios de Gerard López y Abelardo Fernández en 'Radioestadio Noche' de RNE adquieren mayor relevancia al tratarse de exjugadores del Barça y actualmente técnicos. Gerard López afirmó que en su lugar, "yo me la juego más con los jóvenes que con dos jugadores que están cedidos y que no se sabe qué va a pasar con ellos", en referencia a Joao Cancelo y Joao Félix.

Abelardo, por su parte cuestionaba al técnico, y a su principal estrella, Lewandowski: "Creo que el Barça no tendrá problemas para meterse en octavos, pero sí que tiene que mejorar, Xavi tiene que buscar soluciones" ... "Lewandowski está mal pero no porque no haga goles, es que tampoco presiona...", remarcó.

Santi Giménez (As)

Precisamente Robert Lewandowski es el eje de un análisis post partido centrado del subdirector de 'As' Santi Giménez. "El delantero polaco no chutó a portería en todo el partido contra el Shakhtar y lleva seis partidos sin marcar. El club aprieta por el delantero brasileño (Vitor Roque)", señala.

Y añade en su comentario: "El FC Barcelona empieza a ver claro que tiene un problema con Robert Lewandowski y sueña con acelerar la llegada de Vitor Roque. El delantero polaco volvió a estrellarse ante el Shakhtar Donetsk en un duelo en el que no llegó ni a rematar a portería. Lleva seis partidos oficiales seguidos sin marcar un gol. El Barcelona, que tiene fichado a Vitor Roque, atacante de 18 años del Athletico Paranaense, empieza a ver urgente la incorporación del joven delantero brasileño".

Luis F. Rojo (Marca)

También el delegado de 'Marca' en Catalunya Luis F. Rojo es contundente al titular su artículo: “Este año, tampoco”, para destacar la "incapacidad ofensiva" demostrada por el Barça ante el Shakhtar: "El conjunto de Xavi se mostró totalmente inoperante a lo largo del partido. A pesar de que la posesión fue azulgrana de manera abrumadora, los jugadores no supieron encontrar el camino del gol. Se estrellaron ante una defensa rival siendo absolutamente incapaces de encontrar soluciones ofensivas. No se salvó nadie del equipo. El mejor fue Ter Stegen y con diferencia".

Ramon Besa (El País)

El Redactor Jefe de la sección de Deportes de 'El País' en Catalunya, Ramon Besa, es muy duro desde su titular: "El Barça, derrotado ante el Shakhtar, es el bufón de Europa". A continuación, recalca en el arranque de su crónica: "No hay seguramente un equipo más bufón en Europa que el Barça. El último ridículo ha sido el de perder contra un rival menor que ni siquiera puede jugar en su país por la guerra y se ha tenido que refugiar en Hamburgo. El 1-0 alcanzado por el Shakhtar no tiene la trascendencia del 4-0 del Liverpool o el 3-0 de Roma por no recordar el 2-8 del Bayern Múnich. El resultado puede remediarse porque los barcelonistas todavía aspiran a clasificarse para los octavos de la Champions. El escarnio, sin embargo, fue igualmente mayúsculo por la impotencia del plantel de Xavi después de dos años de ausencia en la competición por quedar eliminado en la fase previa de la Copa de Europa. La nulidad es hoy tan sobrecogedora como sonrojante fue ayer su no presencia y lamentable resultó antes su fragilidad cuando se sucedían goleadas como la de Anfield".

José Álvarez (El Chiringuito)

En los típicos debates que se generan en 'El Chiringuito' (A3 Media), José Álvarez aseguró en uno de sus comentarios: "Ha habido mucha tensión y muchos nervios en el vestuario del Barça tras la derrota" ... "Se está perdiendo confianza entre jugadores y staff", mientras que Paco García Caridad se despachaba a gusto contra el entrenador del equipo: "Xavi no está preparado para conducir el Barça".