Sigue en directo la entrevista a Gerard Piqué de Jordi Basté en Rac1

"Yo he vivido un proceso de estar siempre en el foco. Y te vas acostumbrando y yo los últimos años era total indiferencia a lo que se decía de mí. A mí una persona que no me conoce y habla bien o mal de mí, es total indiferencia. Me da igual: solo conoces el personaje".

"Todo me ha patinado. Pero es muy sano: es que va muy bien. Haces todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importante. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero".

"Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo".

"El tema de la cabeza está cero trabajado. Es tan importante como el tema físico. Te meten un piscólogo y parece que ya esté todo hecho. Tienes que estar bien de la cabeza: si no estás gestionando bien las críticas, si en casa las cosas no va bien, no rendirás bien".

"Sí pero hay demasiadas cosas que hacer. Pero si me lo vendo, entonces a lo mejor tendría la necesidad de pensar en la presidencia del Barça y no quiero" [sonríe].

"Es muy complejo: si pones en la balanza lo que ganas y lo que pierdes, siempre pierdes. Pero por lo que ha hecho el club por mí, si tuviera que ayudarle lo haría. No lo descarto pero no lo tengo en la cabeza. Es muy sacrificado, lo pones todo por el bien del club sin beneficio económico ni de ningún tipo. Si sale mal, es algo que nadie quiere vivir. Es durillo. Solo me lo plantearía por el vínculo, porque siento que le debo mucho".

"Es acojonante. Se les está poniendo cara de Leicester. Es un proyecto único y es increíble cómo juegan, cómo combinan. ¿El Madrid? Más de lo mismo, un equipo que no transmite, pero que estarán ahí y llegarán al momento decisivo de la Champions. Lo digo siempre: nuestra manera de hacer y cómo nos exigimos, cuando nosotros ganamos es recordado para siempre. La última que ganaron fue un milagro, pero no será recordado".

"Siempre me ha gustado jugar contra jugadores así. Tenías que estar muy concentrado, pero lo que me pone a mí son los retos. Pero la vida son etapas. ¿Bellingham? Un jugadorazo, uff, muy completo, lo tiene todo".

"Lo que nos estamos dando cuenta es que vivimos en dos mundos paralelos. Ahora mismo lo que hacen los padres y lo que hacen los hijos no tienen nada que ver. Vivimos en un mundo paralelo al tradicional. Hay mucha gente que cómo vive en un mundo anterior. Ahora mismo tenemos unas audiencias muy grandes y, en cambio, hay una generación, de los 40 para arriba, que no saben lo que pasa"

10:25 Lamine, Fermín, Guiu "Con Lamine sí había compartido algún entrenamiento, los otros dos han sido una sorpresa. No tienen que tener la responsabilidad. No podemos pensar que Fermín nos haga ganar la Champions en estos dos primeros años. ¿Paciencia con Xavi? Yo pienso siempre que hay que tenerla. Tienes que intentar leer bien qué pasa. Solo cuando no ves soluciones, tienes que renunciar al entrenador. Xavi conoce la casa, lleva muchísimos años, ha mamado la manera de jugar. No creo que haya uno mejor que él para darle la vuelta a la situación. Creo que es el indicado. No he hablado con él desde que me retiré. Bueno, sí, hablé el día de la celebración de Liga, que me comentó que si quería venir a la celebración. Pero no se ha dado, con Laporta sí hemos hablado y muy bien".

10:24 La mezcla veteranos y jóvenes "Hay una mezcla muy buena como cuando yo llegué y fue muy bien. Porque este balance es muy positivo. Pero son muchas cosas: tiene que haber un equipo competitivo, con gente de la casa, que esto está pasando, pero son muchas razones. Hay muchos jugadores jóvenes que hace dos días estaban jugando en el filial y tienen que curtirse"

10:22 Si ve el Barça y el Madrid... y la pequeña crisis de resultados del equipo azulgrana "El Madrid, por ejemplo, ya no lo veo. Cuando estás fuera de la rueda ya solo me interesa si gana el Barça. Ahora sí que veo el Barça. Cuando las sensaciones no son tan buenas, llegan las críticas porque tenemos ese nivel de exigencia. Pero los que estamos acostumbrados, es algo que sabemos: solo ganar no vale. No vale ganar en el último minuto; en Madrid estarían encantados y aquí pensamos que no se ha jugado bien".

10:20 Si echa de menos el fútbol "Echo de menos competir y el vestuario y lo que no, entrenar. Echo muchísimo de menos competir, pero hace más de un año que no hago deporte. Controlo la alimentación, eso sí. Echo de menos competir en el Camp Nou para ganar, pero no me arrepiento. Hay un momento que te llega y ya está. Estoy orgulloso de cómo fue todo".

