Pedri y Gavi se quedan ‘solos’

El tinerfeño y el palaciego acumulan más de 1.000 minutos entre los partidos del Barça y la convocatoria de finales de septiembre con selección española Si quiere dosificarles, Xavi deberá contar más con Franck Kessie y Pablo Torre, ‘flexibilizar’ su apuesta por Frenkie de Jong en el pivote o adelantar a Sergi Roberto

Después de Marc-André ter Stegen y Robert Lewandowski, Pedri y Gavi son los futbolistas del Barça que más minutos han jugado hasta el momento. El tinerfeño y el palaciego acumulan 1.042 y 938 minutos con la elástica azulgrana, respectivamente, y ambos jugaron más de 100 minutos con la selección española en el parón de selecciones. El ‘tute’ es de dimensiones considerables y algo arriesgadas en una temporada atípica por la disputa de un Mundial entre noviembre y diciembre que obliga a comprimir el calendario del fútbol de clubes.

En los seis encuentros del Barça antes de la Copa del Mundo, a Xavi no le quedará otra que dosificar a las dos joyas de su medular. Y no lo tendrá fácil, pues deberá contar con dos futbolistas con protagonismo insignificante en lo que llevamos de curso, Franck Kessie y Pablo Torre, ‘flexibilizar’ su apuesta por Frenkie de Jong en el pivote o confiar el lateral derecho a Héctor Bellerín y adelantar a Sergi Roberto. Al margen del neerlandés, las otras tres alternativas para dar descanso a Pedri y Gavi no alcanzan los 300 minutos.

La decisión de Xavi es especialmente difícil en el corto plazo. En una semana, el Barça afronta dos compromisos de Liga trascendentales y muy exigentes (frente a Athletic Club y Valencia) y, además, recibe al Bayern en el Camp Nou en un partido que tendrá categoría de fundamental o de nimio en función del resultado del Inter-Viktoria Plzen. Es muy improbable que ambos sean titulares en todos los compromisos mencionados. Para concederles un respiro, sin embargo, tocará exprimir la plantilla y exhibir la profundidad del fondo de armario.

Los extremos, como dicen, suelen tocarse. Las realidades de Pedri y Gavi y de sus posibles relevos son auténticamente opuestas. Pablo Torre (9 minutos) y Franck Kessie (272 minutos) son dos de los futbolistas que menos han jugado en los 14 duelos iniciales de la temporada 2022/23.