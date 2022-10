La vida sigue igual para Pablo Torre

Desde que ‘bajó’ una sola vez al filial, el cántabro ha sido convocado por Xavi en cinco partidos... sin jugar ni un minuto Pablo se mantiene en dinámica del primer equipo del Barça a la espera del ansiado debut en la Liga... que podría llegar contra el Villarreal

Ni con unos... ni con otros. Cuando parecía que se había hallado la solución para que Pablo Torre no se quedara parado, algo que con 19 años y en un nuevo club se antoja perjudicial, resulta que todo sigue igual. Su participación en el Barça Atlètic se ha quedado en los 90 minutos de su primer, y de momento, único partido con el filial -ante el Real Murcia, el pasado 24 de septiembre-, mientras el centrocampista sigue sin tener oportunidades con el primer equipo.

Desde ese día, el cántabro ha mantenido la dinámica de entrenarse a las órdenes de Xavi Hernández, lo que sin duda es el objetivo del futbolista que, por otra parte, no puso ningún impedimento para reforzar al Barça Atlètic cuando se lo solicitaron. Pero Pablo Torre no ha vuelto a ‘bajar’ porque ha sido citado por el egarense en todos los partidos siguientes al parón de selecciones, un total de cinco. El problema es que no ha sumado ni un solo minuto en ninguno de ellos.

¿Será, por fin, esta semana?

Su participación con Xavi en partido oficial, por lo tanto, se limita a los 19 minutos que disputó el de Soto de la Marina frente al Viktoria Plzen el pasado 7 de septiembre, hace más de cuarenta días. Su estreno en la Champions League -que seguro se repetirá ante el mismo rival, porque apunta a partido intrascendente- no ha tenido continuidad en la Liga, donde, tras nueve jornadas disputadas, no se ha estrenado todavía.

Ahora llegan dos partidos del campeonato liguero en apenas cuatro días y Pablo podría tener por fin sus primeros minutos, pero en todo caso, a día de hoy sigue estando desaprovechado y las interrogantes en su particular situación no se han despejado. Sorprende porque su fichaje generó mucha ilusión por la calidad que atesora.

Lo único que parece seguro es que, como ocurrió en el ‘ensayo general’ del parón liguero, Pablo Torre volverá a jugar con el Barça Atlètic durante el Mundial de Catar, cuando no haya actividad del primer equipo. Pero mientras, acumula muy poca competición en sus piernas y aunque los entrenamientos importan, es en los partidos cuando un futbolista crece de verdad.