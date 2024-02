Pedri, el fichaje que quería Xavi en invierno

Xavi Hernández pidió un interior con calidad de cara al mercado de invierno. Por 'fair play', el Barça solo pudo materializar la incorporación de Vitor Roque, aunque eso no significa que el técnico catalán no haya visto reforzada su medular. El regreso de Pedri, que poco a poco va acercándose a su nivel habitual, ha impulsado las prestaciones del equipo en la zona ancha del campo.

La última lesión muscula del de Tegueste, justo antes de terminar el 2023, alimentó las especulaciones respecto al ex de Las Palmas. Pedri no estaba logrando dejar atrás los contratiempos y él mismo admitió que no eran tiempos sencillos pese a estar poniendo los cinco sentidos en sus recuperaciones.

Desde que reapareció, en las semifinales de la Supercopa de España ante Osasuna, Pedri no ha dejado de ir a más. Xavi ya tiró de él en la final de ese mismo torneo ante el Real Madrid. La cautela respecto al '8' seguía siendo máxima, de ahí que fuera suplente ante Unionistas en Copa del Rey. Tras caer en San Mamés, con prórroga incluida, el egarense volvió a reservar a Pedri frente al Villarreal.

Plan específico para no sobrecargarse

Esa intermitencia no fue casualidad, sino parte de un plan acordado entre el jugador y los preparadores físicos. La idea es no repetir errores del pasado y poder dosificar de vez en cuando al jugador para que, al menos en estos primeros meses, no se ponga antes de tiempo al límite a nivel de carga. También juega a favor del tinerferño el hecho de que, por desgracia, las malas experiencias ya le van llevando a escuchar y conocer más y mejor su cuerpo.

El cierto temor que pudiera haber de cara a una nueva recaída ha superado la fase ya más crítica. Pedri empieza a ganar ritmo y rodaje y ahora tendrá dos semanas propicias para seguir fortaleciendo la musculatura. El Barça afronta dos semanas limpias, un margen balsámico para insistir en el trabajo de prevención de lesiones. Hay que recordar que en los últimos meses Pedri ha revisado aspectos como la alimentación o el tipo de trabajo muscular para minimizar los riesgos de lesión.

Pedri asistiendo a Ferran Torres para adelantar al Barça en el Benito Villamarín / @FCBarcelona

'Feeling' con Gündogan en construcción

El envite en campo del Alavés mostró cómo Pedri poco a poco va recuperando la ascendencia que le caracteriza sobre el terreno de juego. Más allá de su criterio con balón. Ahí, por cierto, su química con Frenkie de Jong y sobre todo Gündogan va a más, en Vitoria se le pudo ver intenso en la presión y robando varios balones interesantes. Todavía no le da para completar 90 sin acusar la fatiga pero en el cuerpo técnico están convencidos de que llegará al choque del Nápoles en San Paolo con las pilas a tope. Sin duda, un 'refuerzo' de máximas garantías para Xavi.