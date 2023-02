¿Partido especial? Qué va, en absoluto"

“Nos motiva ganar a un Barça que está en un momento espectacular”, aseguró Quique Setién Sí admitió que “el Barça siempre me ha gustado, no engaño a nadie” y que admira la filosofía del club y la de Xavi

Será la primera vez que Quique Setién se enfrente al Barça después de su traumática etapa en el conjunto azulgrana. En la rueda de prensa previa al partido, el técnico cántabro mostró su admiración por la filosofía del conjunto azulgrana y la de su entrenador, Xavi Hernández, pero negó que vaya a ser especial para su persona.

“Qué va, en absoluto. Es un partido más”, aseguró sin ánimo de revanchas. Sí mostró que están con enormes ganas de jugar este partido, especialmente tras la inesperada derrota en el feudo del Elche. “Las sensaciones no fueron buenas, especialmente en la segunda parte y queremos olvidarnos de ese encuentro. Jugar ante el Barcelona nos motiva mucho, es un rival extraordinario que está en un momento espectacular. Somos conscientes de que será un partido muy difícil”, comentó Setién.

“A mí el Barça siempre me ha gustado, no engaño a nadie. Me gusta la idea del club, su filosofía y la de Xavi Hernández, pero no tiene nada de especial este partido”, añadió Quique Setién, quien de su rival también valoró que “es un equipo que tiene el balón, pero cuando no es así, corre mucho y muy bien, con registros excepcionales. No hace repliegues bajos, porque no va con su forma de ser”.

La madurez de Pedri y Gavi

Como otros muchos, Quique también se rindió a los jóvenes futbolistas del Barça, como es el caso de Pedri y Gavi, que irrumpieron cuando él ya no estaba. “Con veinte años parece que tengan 35, les ves una madurez que otros futbolistas no tienen”, aseguró. Por todo ello, pidió el apoyo los aficionados ‘groguets’. “Necesitamos su calor”, reclamó.