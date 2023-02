Pere Milla despierta al Elche de su pesadilla

Los ilicitanos vencieron al Villarreal y consiguieron la primera victoria de la temporada Un hat-trick del '10', que se retiró lesionado, hace creer al Martínez Valero con la salvación

El Elche dio el golpe de la jornada y, por fin, consiguió la primera victoria de la temporada en LaLiga ante el equipo menos pensado. El Villarreal no pudo hacer frente y cayó 3-1 ante un equipo ilicitano que desconoció su mala racha y se abonó al hat-trick de Pere Milla para seguir confiando en la salvación de un colista que parecía ya condenado.

FICHA TÉCNICA LaLiga Santander ELC 3 ________________ 1 VIL ALINEACIONES Elche Édgar Badía; Palacios (Diego González, 46'), Roco, Magallán; Carmona, Mascarell, Gumbau (Verdú, 87'), Clerc (Blanco, 71'); Ponce (Nteka, 71'), Boyé, Pere Milla (Fidel, 58'). Villarreal Reina; Foyth, Albiol, Cuenca, Mojica; Capoue (Coquelin, 62'), Parejo (Niño, 79'), Baena (Trigueros, 62'); Chukwueze (Collado, 90'), Gerard Moreno, Pino (Morales, 63'). Goles 1-0 M. 3 Pere Milla. 1-1 M. 22 Gerard Moreno. 2-1 M. 45 Pere Milla. 3-1 M. 52 Pere Milla. Árbitro Munuera Montero (andaluz). TA: Palacios (20'), Carmona (25'), Mascarell (37'), Fidel (85') / Baena (59'), Cuenca (74'). Incidencias Jornada 20. Martínez Valero.

Hizo saber rápidamente el Elche que estaba dispuesto a cambiar la historia de su campaña en estos 90'. No iban ni tres minutos de reloj cuando Pere Milla ya celebraba el primer tanto, recogiendo un rebote en el área tras el disparo de Ponce y haciendo inútil la estirada de Pepe Reina.

Confiaron los 'groguets' cuando Gerard Moreno apareció para rematar un pase fenomenal de Baena con el 1-1 transitorio, pero solo fue una ilusión. Porque Pere Milla tenía todavía mucho para dar y, al filo del descanso, se hizo dueño de un penalti de Cuenca sobre Ponce, poniendo la pelota al lado contrario al que eligió Reina.

Y no iba a ser el único cobro desde los once metros que asumió el delantero del Elche. Comenzando la segunda parte él mismo se encargó de buscar una carga en el área de Baena, dejarse caer en el área y pedirle el contacto a Munuera Montero, que no dudó al estar muy cerca de la jugada.

El colegiado dio el penalti, Milla definió y se apuntó un hat-trick histórico para dar tres puntos a un equipo que sumaba seis en el fondo de la tabla. Ahora son nueve unidades y una ilusión que se renueva.