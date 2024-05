La enseñanza de Xabi Alonso tras perder el invicto: "Tenemos que aprender..."

Tras una impresionante racha de 51 partidos sin derrotas esta temporada, finalmente el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso dio su brazo a torcer. Quizá en uno de los peores escenarios, perdiendo la final de la Europa League 3-0 ante la Atalanta, situación que lamentó el técnico tolosarra en conferencia de prensa.

"Individualmente fueron mejores y como equipo también. Tenemos que aprender de eso. Duele que llegue en un día tan importante como hoy, pero tenemos otra final el sábado e intentaremos aprender de hoy", analizó el técnico ante los medios de comunicación tras llegar al fin de su racha de 42 victorias y 9 empates en los 51 duelos de la temporada.

"NO FUE NUESTRO DÍA"

Además, el técnico rescató las fortalezas de su rival: "No esperábamos tener tan mal día hoy. No estaba destinado a ser así. No pudimos afrontar muchas situaciones difíciles que estábamos enfrentando porque la Atalanta exigió mucho de nosotros. Situaciones uno contra uno, duelos... no estábamos recibiendo el balón en las situaciones adecuadas para aprovechar eso", puntualizó Alonso.

A Xabi no se le cayeron los anillos al reconocer que Gasperini le ganó el duelo: "Tenemos que aceptar que la Atalanta fue mejor y que hoy se merece el trofeo. Tuvimos problemas tras el primer gol de la Atalanta y no encontramos una solución. Nos costó mucho crear buenas ocasiones. No fue nuestro día", aclaró.

Finalmente, el tolosarra ya mira a la final de la DFB Pokal del fin de semana ante el Kaiserlaurten. "El próximo desafío está ante nosotros. Cómo vamos a superar el dolor de hoy? Veremos el sábado si somos capaces de afrontarlo", finalizó.