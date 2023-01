Setién: "Nunca tuve la sensación real de que nos iban a echar"

El técnico cántabro del Villarreal habló en una entrevista sobre su experiencia al mando del conjunto 'groguet', tras un inicio complicado y muy criticado El entrenador habló sin tapujos sobre todas las polémicas por el cambio radical realizado en el 'submarino amarillo' y sus sensaciones en su nueva etapa

El técnico cántabro del Villarreal, Quique Setién, habló en una entrevista sobre su experiencia al mando del conjunto 'groguet', en un inicio complicado y muy criticado, con una "corriente negativa" hacia Setién y dónde "la gente interpreta lo que quiere y cuando quiere", según comunicó el entrenador.

La llamada del Villarreal

"Había dicho que no a muchas ofertas. Pero cuando me llamó Fernando fue diferente. Al Villarreal lo he considerado siempre un ejemplo. Lo más importante de un club es que sus jefes estén de verdad implicados, que se jueguen los cuartos. Eso hace que actúen con sentido común. Hay un proyecto de cantera de muchos años y se ha convertido en un club extraordinario en todos los sentidos. Es el sitio ideal" expresó el entrenador.

Críticas por forzar su estilo de juego

"Es la parte fácil y cómoda de quien no sabe interpretar ese trabajo. Destruir una casa con dinamita es fácil, construir algo cuesta más y lleva mucho trabajo. Hay que convencer a jugadores que ni saben que son capaces de hacer ciertas cosas porque nadie se las ha enseñado. Cuesta convencer a jugadores de cierta edad a los que les ha ido muy bien de otra forma diferente. Cuando hablo con un club lo primero que le digo es que si cree en esto, si no que no me fiche. El Villarreal me dijo que me firmaba porque le gustaba como jugaban mis equipos. Me gusta disfrutar del juego. Si mi equipo no juega bien no me voy contento a casa" dijo contundentemente.

Tendencia negativa hacia Setién

"Sé que algunos jugadores hubieran querido que fuese menos radical, pero no creo que cambiando menos nos hubiese ido mejor. No hicimos tan malos partidos en las primeras semanas, pero nadie fue capaz de ver las cosas buenas que hicimos. Y eso sí te duele. Había una corriente negativa hacia mí que no daba lugar a nada. Nos ayudó el parón del Mundial para trabajar. Ahora son anécdotas y me alegro de haberlo resuelto positivamente" comunicó Quique.

Acusación de no conocer a alguno de sus jugadores

"Por supuesto que los conocía, pero la gente interpreta lo que quiere y cuando quiere. Lo que digo es que hasta que no entrenas a un jugador en tu nuevo contexto, no lo conoces. Claro que conocía a Baena y a Pino. Ahora los conozco como quiero. Invierto cinco o seis viendo cada partido y tomando notas de cada jugador y cada acción. A eso me refiero en conocer. La gente sólo ve cuando un jugador tiene el balón, no los detalles importantes que hacen que un equipo juegue bien o mal", explicó el técnico cántabro.

Cambio radical en el Villarreal

"El reto siempre está. Hay que convencer a los jugadores, pero luego ganar y mantenerse. Ha sido un experiencia nueva para mí porque antes llegué a equipos que buscaban un cambio. Que venga alguien a cambiar aquí las cosas no parece lógico. Lo que he tratado es de seguir mi línea, no soy ambiguo. Igual me podría haber tenido que ir, aunque nunca tuve la sensación real de que nos iban a echar. Todo necesita un tiempo. En muchos jugadores había buena predisposición, aunque es verdad que algunos estaban más reticentes" dijo el entrenador.

Vida en la ciudad deportiva

"Siempre me ha gustado estar entre la gente joven porque te transmite muchas cosas y te contamina de su energía positiva. Ya soy mayor pero aprendes cosas de ellos que te vienen muy bien porque en caso contrario te cuesta aprenderlas. No he podido traer a la familia y lo más cómodo era estar aquí para estar de lleno a lo que he venido, que es a trabajar. Como con los chavales, me cruzo con ellos por los pasillos, nos vamos familiarizando. El poder estar todo el día con la gente del fútbol para mí es extraordinario" comunicó Setién.