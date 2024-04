Oriol Romeu habla sobre su futuro: "Tendré que ser honesto conmigo mismo"

No está siendo la temporada más fácil para Oriol Romeu, el centrocampista empezó con buen pie tras una buena pretemporada, pero su protagonismo en el FC Barcelona se ha ido diluyendo cada vez más. El propio jugador ha hablado sobre sus sensaciones en una entrevista en 'RAC1': "Ha habido momentos en los que lo he pasado mal, como cuando no disfruto jugando. Algunas veces me ha pasado este año".

Al exfutbolista del Girona se le ha relacionado esta temporada en diversas ocasiones con una vuelta a su antiguo equipo al finalizar el curso. Romeu ha aceptado que le costó dejar Girona, pero jugar en el Barça era la ilusión de su vida desde pequeño. Al ser preguntado por una posible vuelta al conjunto de Michel, el de Ulldecona tiene una cosa clara: "Quiero terminar esta temporada con buenas sensaciones. Si siento que la temporada que viene puedo disfrutar jugando aquí, iré a tope. Pero tendré que ser honesto conmigo mismo".

Oriol Romeu, en un partido contra el Betis / EFE

Romeu tiene contrato con el FC Barcelona para las siguientes dos temporadas, pero eso no sería un impedimento para salir del club si es necesario. El futbolista prioriza otras cosas, como estar a gusto y su familia están por encima del dinero. "La temporada que viene valoraremos y decidiremos según lo que tenemos encima de la mesa".

Y es que el pivote azulgrana ha destacado por su autocrítica en la entrevista. Sabe que "no está siendo un año fácil" para él, aunque en el día a día está aprendiendo mucho. Su objetivo principal es sentirse satisfecho al finalizar el año y no poderse reprochar nada. El de Ulldecona ha explicado cuáles han sido los peores momentos de la temporada: "Me ha costado superar momentos en los que he decepcionado a compañeros o al míster".

"Te tienes que ganar la continuidad, siendo honestos, no he podido demostrar al entrenador que podía confiar en mí un partido sí y el otro también" contestó Oriol Romeu sobre sus pocos minutos en los últimos meses. Además, añadió que no le afectan las críticas, y que de hecho, "hace tres o cuatro meses que no entra a redes sociales ni mira prensa deportiva".