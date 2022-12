El once del Barça para enfrentarse al Espanyol en el derbi

El conjunto de Xavi Hernández despide el año en un derbi caliente tras la cautelar a Lewandowski El polaco será titular en la punta del ataque

El FC Barcelona dice adiós al 2022 con derbi que apuntaba a ser tranquilo, pero que se ha calentado en las últimas horas tanto en lo deportivo como en lo institucional. La cautelar a Lewandowski en el día de ayer ha levantado muchísima polémica, pero ahora ya solo vale lo que suceda en el terreno de juego del Camp Nou. El Barça quiere despedir el año por todo lo alto y buscará recuperar el liderato perdido tras la victoria del Real Madrid.

Para ello, y después de ver el estado físico de la plantilla, Xavi Hernández ha apostado por un once con muchas sorpresas, con la presencia de Robert Lewandowski en la punta del ataque. Tras la cautelar, el polaco va directo al once. Estará escudado en la delantera por Raphinha y Ansu Fati. No son las únicas novedades. Sergi Roberto partirá desde el lateral diestro, Marcos Alonso desde la posición de central y Frenkie de Jong hará de Busquets en el pivote, escoltado por Gavi y Pedri.

Ronald Araujo, otro de los nombres propios en la previa del partido por regresar a una convocatoria tras muchas semanas lesionado, deberá esperar en el banquillo. Xavi Hernández ya lo confirmó en rueda de prensa. Si el encuentro se pone de cara, el uruguayo podría tener minutos.Este es el once del Barça para medirse al Espanyol en el derbi: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba; Gavi, De Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Ansu Fati.

Este es el once del Espanyol: Álvaro Fernández; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván; Vini Souza, Calero; Melamed, Darder; Braithwaite y Joselu.