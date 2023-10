El objetivo de goles que se ha fijado Gavi para esta temporada

El centrocampista del Barça es consciente de que debe mejorar esta faceta Valora los consejos de Xavi Hernández para seguir asentándose como futbolista de la primera plantilla azulgrana

El centrocampista del Barça Gavi (19 años, Los Palacios y Vilafranca, Sevilla), se ha asentado en el primer equipo -ya ha superado los 100 partidos- y en la selección española y es reconocido como uno de los nuevos fenómenos entre los aficionados más jovenes. Sin embargo, el azulgrana sigue destilando timidez y humildad en la extensa entrevista que ha concedido este miércoles a 'La Vanguardia'.

En su crecimiento como futbolista, Gavi admite que debe mejorar su relación con el gol. Al respecto, comenta que con Iván de la Peña, su representante, han hablado al respecto y de la cantidad de dianas que debería aportar al Barça esta temporada. "Hemos hablado de llegar a diez. Ya llevo dos. El centrocampista andaluz explica que fuera del área no prueba mucho el disparo. "Lo tengo que ver muy claro, todavía me cuesta, tengo que atreverme".

En su entrevista en 'La Vanguardia' rememora su llegada al Barça con 11 años y lo duro que fue para él al principio dejar a su gente y sus amigos de Los Palacios. En aquella época sus ídolos eran "sobre todo Iniesta, pero también Isco y Verratti".

Gavi es ambidextro aunque su posición natural es la de interior izquierdo. "De pequeño ya me salía así. De hecho, siempre digo que dentro del área chuto mejor con la izquierda, defino mejor así, me sale natural".

Los consejos de Xavi, decisivos para Gavi

Está contento porque cuenta con la confianza de Xavi Hernández y el técnico " ya sabe dónde estoy más a gusto, pero él confía siempre mucho en mí y en cada partido decide dónde lo hago y yo intento hacerlo bien para el míster. Darlo todo".

Admite que en su juego tiene diferentes aspectos que mejorar. Uno es el ya referido, del gol. Pero además, "respecto al año pasado he mejorado en pausar el tiempo de las jugadas, también en ir a los balones divididos sin hacer tanta ­falta". En este sentido comenta Gavi que Xavi le intenta mejorar, "me habla mucho".

En torno a su figura se ha orquestado cierta polémica al catalograle como un futbolista excesivamente duro. Gavi se refier al asunto: "Me considero un luchador, hasta el final, y eso nunca lo perderé". De hecho, cuando hubo una campaña desde cierta prensa de Madrid "fui consciente, pero estaba tranquilo. Xavi me ayudó y no me importó lo que dijera determinada gente".

De hecho, Gavi se la juega en muchas jugadas en cada partido. "A veces repaso el partido repetido, me miro en alguna acción y pienso: “Hostia, ¿cómo se me ha ocurrido hacer eso?”. Pero sufre más mi madre que yo, siempre me dice que no me meta en pe­leas y se asusta mucho. Pero al final es fútbol".