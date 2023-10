Taremi, el ‘9’ iraní que amenaza al Barça… y apunta a ‘ganga’ en 2024

El delantero del FC Porto, un especialista del área, pondrá a prueba la fortaleza defensiva del conjunto azulgrana El ariete finaliza contrato el próximo 30 de junio y varios clubes de Europa y Arabia Saudí están muy interesados en él

En los últimos años, el FC Porto se ha ‘hartado’ de descubrir jóvenes talentos con una calidad asombrosa y traspasarlos a precio de oro. Radamel Falcao, Éder Militao, Luis Díaz, Otávio, Vitinha, André Silva y un largo etcétera de jugadores han ‘explotado’ en el Estadio do Dragao y han partido hacia clubes del máximo nivel europeo. El caso de la referencia ofensiva del equipo de Sérgio Conceição, Mehdi Taremi, ha sido muy diferente al de todos ellos. Tanto por edad (31 años) como por su llegada a la famosa ciudad del norte de Portugal: fue el Rio Ave quien le puso en la palestra.

Taremi llegó tarde a Europa. Cuando tenía 27 años tenía en un modesto currículum en el que figuraban los siguientes clubes: Iranjavan FC (Irán), Shahin Bushehr (Irán), Persepolis (Irán) y Al-Gharafa SC (Qatar). En solo una temporada –la 2019/20– en las filas del Rio Ave, club con sede en Vila do Conde (distrito de Oporto), el delantero demostró su poderío en área contraria: marcó 21 goles y repartió cinco asistencias en 37 apariciones, cifras que ‘empujaron’ a los ‘Dragoes’ a pagar 10 millones de euros por él en verano de 2020.

Sus números en tres temporadas fueron espectaculares. Celebró 80 tantos y sirvió otros 49 en 147 encuentros. El futbolista iraní, que el pasado mes de julio cumplió 31 años, llamó la atención de algunas de las direcciones deportivas más importantes del fútbol europeo. Especialmente las de la Serie A. Los dos clubes más importantes de Milán estuvieron muy interesados en sus servicios, pero no estuvieron dispuestos a alcanzar las pretensiones del FC Porto. ¿El motivo? El ariete, pretendido también por el Al-Nasr y el Al-Hilal saudís, finaliza contrato el 30 de junio de 2024, por lo que podrá llegar a cualquier equipo sin coste de traspaso.

Rematador puro

Según los últimos rumores, de hecho, el Inter está muy interesado en fichar a Taremi en el próximo mercado invernal. En los despachos de Do Dragao, no obstante, no están dispuestos a dejarle salir por menos de 20-25 millones de euros a pesar de la ‘amenaza’ de perderlo gratis al final del presente curso. Veremos si la situación competitiva del Porto en enero provoca que la secretaría técnica lusa antepone la cuestión económica a la deportiva, pero hasta el momento no ha sido así. Al contrario.

El FC Barcelona, que no ha empezado la campaña especialmente inspirado en defensa, tendrá que estar muy pendiente de Taremi este miércoles. Después de dos años de duras eliminaciones en la fase de grupos de la Champions, el proyecto de Xavi Hernández quiere dar el salto y asaltar un escenario lujoso para demostrar que, aunque aún no puede ser considerado favorito al título, sí que debe ser tenido en cuenta de cara a las eliminatorias. Si logra frenar a Mehdi en Do Dragao, lo tendrá mucho más fácil para sumar los tres puntos.