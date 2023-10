Los nombres propios de la rueda de prensa de Xavi

El egarense ha defendido la pasión de Gavi, ha argumentado los plazos de recuperación de Pedri y no ha entrado en la polémica de la designación arbitral DISFRUTA EL CLÁSICO BARCELONA - REAL MADRID EN EXCLUSIVA EN DAZN Barcelona - Real Madrid: última hora y previa del clásico en directo

Xavi Hernández ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la previa del encuentro liguero frente al Real Madrid. El egarense ha repasado la actualidad del club blaugrana, el estado de los lesionados y la importancia de vivir un clásico.

La pasión y madurez de Gavi

El de Villafranca y Los Palacios es uno de los futbolistas más temperamentales y pasionales de la plantilla blaugrana. En un partido de tan alta tensión como el clásico será importante ver cómo lo gestiona, aunque no será la primera vez que Gavi se enfrente al Real Madrid. Xavi Hernández, en la rueda de prensa, ha defendido con uñas y dientes su actitud. "No es necesario hablar nada porque ha madurado muchísimo con nosotros. Su control es enorme. Si no recuerdo mal, el primer año lo expulsan una vez y este año, otra más; no es un número importante. Le pone pasión y alma, es fundamental para el equipo", argumentó el técnico catalán ante los medios de comunicación. Cabe recordar que el '6' del Barça lleva cuatro tarjetas esta temporada en la competición doméstica, por lo que si Gil Manzano le sanciona durante el partido con una tarjeta amarilla, deberá cumplir ciclo de sanción y causaría baja durante el desplazamiento a Anota para medirse con la Real Sociedad el próximo fin de semana. Por lo pronto, estará disponible en el clásico y apunta a titular.

Los plazos de recuperación de Pedri

El tinerfeño cayó lesionado en el tramo inicial de la temporada y tan solo suma dos partidos en este curso. No es la primera vez que sufre molestias en el recto anterior del muslo derecho. En su primera temporada como blaugrana, entre los partidos disputados con el Barça y con la selección española superó los 70 encuentros. Preguntado por si aquel desgaste ha podido condicionar las futuras lesiones, Xavi se ha explicado: "Nunca los sabremos, es lo primero que piensas pero no sabemos si es el motivo principal, pero las lesiones son multifactoriales. Con Pedri vamos en los plazos previstos. No hay problema con él ni con nadie, si hay que destacar algo es que jugadores que tenían para cinco semanas, en tres están preparados. Se lo he dicho a los médicos, es la noticia. Y sobre todo la predisposición de los jugadores. Los cinco futbolistas que estaban fuera, están dentro". En el caso del '8' blaugrana, parece muy poco probable que sea convocado para el clásico, dado que lleva dos meses en la enfermería y este viernes ha realizado su primer entrenamiento.

La designación de Gil Manzano como árbitro

El colegiado extremeño Jesús Gil Manzano será el encargado de arbitrar el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid. Una designación algo polémica en la esfera blaugrana, dado que los precedentes no son nada halagüeños. Tiene el dudoso honor de haber expulsado a Leo Messi, Neymar Jr., Luis Suárez, Gerard Piqué y Robert Lewandowski -el último de ellos, por tocarse la nariz en noviembre de 2022 contra Osasuna en El Sadar, gesto por el que fue sancionado con tres partidos-; entre otros muchos. Preguntado por esta designación, Xavi Hernández ha decidido mantenerse al margen en la rueda de prensa y no añadir más leña al fuego para rebajar algunas revoluciones a la tensión que, ya habitualmente, rodea a los clásicos. "Me parece que el ordenador ha detectado un árbitro, esto es a sorteo, ¿no? Pues digo lo mismo. Cuanto menos hablemos de él, mejor. Que sea lo más justo posible. Siempre digo que creo en la honestidad del árbitro". Un discurso muy políticamente correcto del egarense, alejándose de las polémica arbitrales.