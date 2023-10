Barcelona - Real Madrid: última hora, previa y polémicas del clásico en directo

🔥 ¡Milagro Lewandowski! 👉 El delantero polaco quiere entrar en la lista del Clásico pese a no estar del todo recuperado 🧐 La decisión final se tomará mañana pero en el club son optimistas con que pueda estar en el banquillo ✍️ @tjuanmarti https://t.co/iXYZcaeEHM

Joao Félix , en declaraciones a Movistar +, ha asegurado este jueves que su presencia en el clásico no peligra. "Fue un pequeño golpe... A recuperar y ya está" , dijo en referencia a su sustitución ante el Shakhtar en el minuto 75. El jugador portugués no ha ganado nunca al Real Madrid y tampoco le ha marcado: "No conocía el dato, pero pensando ahora es verdad... Esperemos que cambie".

"Me siento muy importante en el club y en el equipo. El clásico es un gran partido, todo el mundo quiere participar. Estoy muy ilusionado y siento un gran orgulllo cuando llevo el brazalete".

Jude Bellingham no se perderá el Clásico contra el FC Barcelona , pero sí llega entre algodones después de acabar dolorido el partido de la Champions jugado el martes en Braga. El inglés no se ha entrenado con el resto de los compañeros, lo ha hecho en el gimnasio en sesión de recuperación bajo la supervisión de los fisios

13:04

Fermín, entrevistado en la cuenta de instagram del FC Barcelona:

Cómo vivió tu familia tu estreno goleador en la Champions:

"Sí, estaba mi familia y estaban peor que yo. Ellos saben lo que hemos pasado y se lo pude dedicar. Les di la camiseta".

Su primer clásico

"Estoy preparado para mi primer clásico. Es el partido de la temporada, sueño con ganar y ponernos líderes. Hay que intentar no perder balones, porque ellos, con Vini y Rodrygo son muy potentes al contragolpe.

A quién jugador de La Masia le envió un mensaje tras el partido ante el Shakhtar

"A cristo, que es muy amigo mío".

Cómo se encuentra jugando en Montjuïc

"No me esperaba que hubiera tanto ambiente porque al estar la grada lejos del campo pero se siente que nos animan muchos."

Un mote para Gavi:

"Cabezón. No se enfada pero siempre me llama hermano, bro.... lo conozco de les 11-12 años. Hacemos videollamadas cuando no estamos en dinámica de equipo".

Cómo es trabajar con Xavi:

"Es un persona muy cercana sobre todo con los jóvenes. Nos ayuda mucho, no piensa en el DNI, es una personal normal.

Lo que más recuerda del gol al Madrid en pretemporada:

"¿Lo que más recuerdo del gol al Madrid? Al principio estaba muy nervioso, calenté rápido con Raphinha y a los 10 minutos me cayó el balón de Sergio. Estaría bien repetir. Siempre me tiro de rodillas o besar el escudo. Soy culé desde pequeño y me sale solo".