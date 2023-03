Negreira también facturó más de medio millón con vídeos de Mundiales y Eurocopas

En total, Negreira facturó 518.019 euros con vídeos de partidos de España y otras selecciones Por lo tanto, el club no solo recibía vídeos de sus encentros

Siguen saliendo informaciones sobre el 'Caso Negreira'. En este caso, las últimas explican que el exárbitro habría facturado más de medio millón de euros al FC Barcelona por vídeos de partidos de la selección española y otros combinados nacionales durante Mundiales y Eurocopas, como recoge el diario Marca.

Uno de los servicios que Negreira prestaba al club era el de grabaciones de partidos y, pese a que hasta la fecha se pensaba que solo eran del conjunto azulgrana, ahora la Fiscalía de Barcelona ha desvelado que se pagó 518.019 euros por encuentros internacionales.

3 grandes citas

Dichas filmaciones, que incluían encuentros del Mundial de Brasil 2014, la Eurocopa de 2016 en Francia y el Mundial de Rusia 2018, entre otros, se pagaron desde el club azulgrana mediante 5 transferencias. En 2014 se abonó 145.000 euros por los encuentros mundialistas. Una cantidad que fue descendiendo, ya que en 2015 fueron 100.500. Las siguientes tres facturas fueron de un importe igual. Así es como por las filmaciones de 2016, 2017 y 2018, se pagó 90.000.

Los vídeos no se han podido encontrar

La Fiscalía, que ha pedido estos vídeos al Barça, ha afirmado que en el club no han podido encontrarlos. "En cuanto a copia de los informes, vídeos o cualesquiera otros soportes físicos en los que se materializase el servicio, el club no ha podido localizarlos, puesto que las personas encargadas de tales trabajos ya no se encuentran en el Club y, por ello, no se ha podido encontrar la requerida documentación" se explica.