Muriqi, un mal de alturas para un Barça sin Araújo

La gran baza ofensiva del RCD Mallorca, próximo rival del FC Barcelona, se llama Vedat Muriqi. Kosovar, 29 años y 1,94 metros de altura es la carta de presentación del delantero centro que ha enamorado a la isla desde su llegada en enero del 2022 procedente de la Lazio. Esta temporada, 'el pirata' mallorquinista se ha perdido una parte importante del curso a causa de sus lesiones, aunque eso no ha evitado que deje de mojar, cinco goles en liga que lo convierten junto a Abdón Prats en los máximos artilleros en liga del Mallorca.

Y es que la carrera de Muriqi dio un giro de 180 grados al llegar a las Islas Baleares, el kosovar no estaba encontrando su sitio en Italia, donde se vio a la sombra de Ciro Immobile y no pudo destacar. Pero fue llegar a Palma y su vida cambió, se adaptó desde el primer día y con la llegada de Aguirre unos meses más tarde, los dos encontraron en el otro la pieza clave para sus andaduras en Mallorca. 75 partidos, 26 goles y nueve asistencias vistiendo la camiseta bermellona, más en cualquier otro equipo en el que haya jugado.

De hecho, cuando finalizó su cesión en la temporada 2021/22, el 'pirata' se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club con 8,02 millones de euros, superando los 7,2 'kilos' que los bermellones pagaron por Samuel Eto'o en el 1999. Incluso en una entrevista esta semana pasada con un periodista kosovar, Muriqi recalcó que quiere terminar su carrera en el Mallorca y dice estar seguro de superar el récord goleador del camerunés en la isla. Palabras mayores, ya que Eto'o es una de las máximas, si no la máxima leyenda, de la historia del club, pero el kosovar ya ha conseguido igualar uno de sus registros al clasificar al Mallorca para la final de la Copa del Rey, tal y como hizo el exjugador del Barça en el año 2003, cuando además marcó un doblete para levantar la única copa de los baleares.

El Mallorca jugará la final de la Copa del Rey. / RCD Mallorca

La altura un dolor de cabeza para el Barça

El Barça se tendrá que ver las caras con uno de los equipos de La Liga con más potencial aéreo. Sin contar porteros, el Mallorca tiene hasta nueve jugadores que miden 1,85 o más, Muriqi, Copete, Nastasic, Larin, Valjent, Raíllo, Radonjic, Van der Heyden y Samú Costa. Esta temporada los mallorquines tan solo han anotado cinco de sus 23 goles con la cabeza (21,7%), aunque la temporada pasada el equipo de Javier Aguirre fue el máximo goleador en este aspecto con 11 de sus 37 goles marcados con la cabeza (29,7%).

El problema para los azulgranas es que sus dos jugadores de campo más altos no estarán disponibles para la visita del Mallorca a Montjuïc. Ronald Araújo (1,92m) vio la quinta tarjeta amarilla contra el Athletic Club y Marcos Alonso (1,88m) lleva semanas lesionado. Por lo que Xavi tan solo tendrá cuatro jugadores en sus filas que superen los 185 centímetros, Andreas Christensen (1,87m), Marc Guiu (1,87m), Robert Lewandowski (1,85m) y Héctor Fort (1,85m), en principio, ni Fort ni Guiu jugarán contra los bermellones.

En la primera vuelta, los mallorquinistas ya le hicieron mucho daño al Barça con los balones directos de Rajković a los dos puntas, que ni Iñigo Martínez ni Araújo consiguieron parar. En ese mes de septiembre, los azulgranas se dejaron dos puntos en Son Moix después de empatar a dos. Los goles locales fueron de Muriqi y Abdón, mientras que para los de Xavi marcaron Raphinha y Fermín.

Los jugadores del Barça se lamentan tras el primer tanto del Mallorca / Javi Ferrándiz

De la guerra a ser estrella en Mallorca

La vida de Vedat Muriqi no solo se basa en el fútbol, el jugador nacido en los Balcanes en los años 90 vivió de muy cerca la guerra en la que estuvo involucrado su país. Su familia se tuvo que mudar a Albania, ya que unos soldados serbios les dijeron que les iban a poner una bomba en casa. "Les decía que tenía hambre, y me respondían que solo había pan y leche" explicaba 'el pirata'. Cuando finalizó la guerra, descubrió el fútbol el mismo día que su padre falleció. Fue entonces cuando su tío se convirtió en su figura paterna dándole trabajo de camarero. Muriqi quería ser futbolista, aunque cuando se lo decía a su familia se reían o se enfadaban y le decían: "eso no existe en Kosovo".