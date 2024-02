Todos los motivos del gran enfado de Frenkie de Jong

Lo llevaba dentro y lo soltó en la primera pregunta. Frenkie de Jong cargó con dureza contra parte de la prensa en la previa del Nápoles-Barça de esta noche en San Paolo. El ex del Ajax está harto de ser objeto de múltiples especulaciones pero, por encima de todo, se siente "irritado y cabreado" con informaciones "que no son verdad" respecto a su futuro. Algunas de ellas, surgidas en los últimos días.

En verano de 2022, ejecutivos del Barça le empujaron a salir. Incluso desde el club se filtró su contrato a un diario deportivo estatal. A Frenkie se le puso mucha presión encima pero el jugador resistió hasta que, una vez cerrado el mercado, la tormenta amainó. Lo sucedido dejó una herida importante, de aquellas que tardan en cicatrizar. En declaraciones a 'De Telegraaf', De Jong se expresaba así: "Encontré muy molesto que el club hiciera esto. Yo no lo filtré y solo una de las partes sabía sobre esto, así que tuvo que ser el club quien lo hizo", denunciaba.

Tras un período de tregua, cimentado en una mejora de su rendimiento -que no de sus números-, el centrocampista ha detectado en las últimas semanas que poco a poco revivía la 'campaña' de 2022. Esta vez, sin embargo, Frenkie ha cambiado el silencio por la acción. De ahí que pidiera tomar la palabra antes de la cita en San Paolo. Ni siquiera el hecho de estar ante el partido más importante de la temporada le frenó.

Frenkie de Jong, ante el Alavés / Valentí Enrich

Ni 'confesión' ni respuesta pendiente

Con un perfecto castellano, el '21' disparó con bala. "Últimamente estoy irritado y cabreado por lo que viene diciendo la prensa. Estáis diciendo cosas que no son verdad… ¿No os da vergüenza lo que estáis publicando?", manifestó el internacional neerlandés, que incluso señaló explícitamente a un medio de comunicación. De Jong se vació. Y sabía que con ello generaba un importante 'terremoto'. Pero no aguantaba más.

Son varios los motivos que llevaron al azulgrana a convencerse de que debía dar un golpe encima de la mesa. A Frenkie le molestó que se dijera que se planteaba marcharse del Barça, ya que considera que no es así y, por consiguiente, es imposible que lo haya comentado a su entorno o al de Ronald Koeman, seleccionador neerlandés.

Por otra parte, De Jong también desmintió que tenga sobre la mesa una concreta propuesta de renovación por parte del club catalán. Es decir, no existe respuesta pendiente a nada. Su agente ha estado varias veces en Barcelona en los últimos meses y se mantienen los contactos con el Barça, por lo que no existe razón para crear un supuesto estado de alarma. El '21' volvió a reiterar sus planes este martes. "Soy muy feliz en el Barça y espero poder seguir jugando aquí muchos años”, dijo.

Frenkie de Jong, en una sala de prensa abarrotada, habló del Nápoles - FC Barcelona / Valentí Enrich

De nuevo filtraciones sobre su supuesto contrato

Como ya sucedió en 2022, al jugador le parece grave que se publiquen cifras de su contrato pero le indigna aún más si estas no se corresponden con lo cierto. "Lo que decís que cobro está muy lejos de la realidad. Se han inventado cifras que no son verdad", denunció. Hay que recordar que durante la pandemia el ex del Ajax difirió su salario, llegando a percibir en algún curso un porcentaje muy bajo de su ficha anual. Lo que se aplazó entonces, pues, debe ir recuperándose hasta el fin de su contrato, lo que agranda sus emolumentos de aquí a 2026.

Pero hay más. El centrocampista es feliz con su vida en Barcelona a pesar de que clubes como Manchester United, Chelsea o Bayern se han interesado por él varias veces. No ha habido, según fuentes consultadas, acercamiento alguno por parte del Tottenham. Independientemente de si Frenkie está o no en la lista de los 'Spurs', la entidad londinense no parece un destino con un proyecto deportivo capaz de atraer al neerlandés, que tampoco entiende dicha especulación.

En 2022, De Jong ya demostró que la inocencia que desprende su rostro no va reñida con una buena dosis de personalidad para seguir su camino pese a las interferencias externas. Este martes, el neerlandés volvió a enviar un mensaje muy contundente. A juzgar por lo visto, no parece que vaya a ceder ante ninguna guerra sucia. Venga desde donde venga.