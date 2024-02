La intrahistoria de la rajada de De Jong: Frenkie llegó con los cuchillos afilados

Con 15 minutos de retraso ante el caos general en la sala de prensa Diego Armando Maradona, aparecía Frenkie de Jong. Primero ha sacado la cabeza, no muy convencido de meterse en una auténtica jaula de leones, con muchas más personas que sillas y una aglomeración que define al dedillo lo que es Nápoles. Fervor y caos.

Una vez sentado, el internacional tulipán ha ofrecido su mejor sonrisa a la docena de fotógrafos que se apelotonaban para tener la mejor instantánea de un futbolista del que se ha hablado mucho los últimos días. Acerca de su contrato, de su sueldo, de su futuro.

APUNTA Y DISPARA

Sentados nuestro colega Valentí Enrich y los suyos, la primera pregunta, cortita y al pie. Sobre su porvenir y acerca de las últimas informaciones. Y ahí ha descargado la primera ráfaga el centrocampista: "La verdad es que últimamente estoy evitando leer cosas. Estoy cabreado con lo que escribe la prensa en general, saben muchas cosas que no son verdad. No lo puedo entender. Van diciendo cosas que no son verdad. No sé cómo no os da vergüenza decirlo".

Murmullo general. La cosa estaba calentita. Lógicamente, la siguiente pregunta ha intentado tirar más de la lengua al jugador. Normalmente, en estos casos el protagonista suele dejar el mensaje inicial y zanjarlo después. No recrearse.

Lo que se dice está lejos de lo que realmente cobro"

Pero vaya si tenía el rifle cargado el neerlandés. "Estáis hablando mucho de mi contrato, del salario, y hay mucho humo. Dicen que estoy cobrando como 40 millones. Está lejos de lo que realmente cobro. Se han inventado una historia. Estoy feliz en el Barça. Espero que pueda seguir muchos años".

El fútbol y la eliminatoria han pasado a un plano absolutamente secundario. Y luego ha venido el ataque directo al colega de Mundo Deportivo: "En Mundo Deportivo están escribiendo cosas que no son. Estáis inventando".

Frenkie de Jong, en una sala de prensa abarrotada, habló del Nápoles - FC Barcelona / Valentí Enrich

A partir de ahí, el responsable de prensa ha preferido no seguir ahondando en el asunto y no ha dado paso al resto de compañeros que habíamos pedido tanda de preguntas. "¿Alguien pregunta del partido?". Ha habido dos cuestiones más, futbolísticas, y Frenkie se ha retirado.

Lógicamente, el futbolista, harto de todo lo que se viene diciendo estos días (confirmando lo que dijo Xavi hace un tiempo que la prensa no estaba en sintonía con el equipo y que afectaba a la plantilla), ha pedido comparecer esta tarde en el Diego Maradona. Y mandar unos cuantos dardos envenenados.