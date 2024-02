¡De Jong explota: "Estoy cabreado, no sé cómo no os da vergüenza!"

Frenkie de Jong ha sido el jugador elegido para comparecer en la rueda de prensa previa al Nápoles - FC Barcelona correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League. El neerlandés será titular en la medular y, más allá del partido, su futuro ha despertado mucho interés. Su reacción ha sido muy contundente ante las informaciones aparecidas los últimos días en los medios de comunicación.

De Jong termina contrato en 2026, pero percibe uno de los salarios más alto de la plantilla y el FC Barcelona necesita rebajar los sueldos. Tal y como informó David Bernabeu en el programa 'La Posesión' de SPORT TV, el PSG ya se ha interesado por su posible incorporación.

El neerlandés afirmó al respecto que "últimamente estoy un poco cabreado por lo que escribe la prensa en general, salen cosas que no son normales. No puedo entender que se digan cosas que no son verdad. ¿No os da un poco vergüenza? Todo esto me está irritando un poco".

Salario

El futbolista añadió que "habláis de mi salario cuando hay mucho humo. Que si cobro casi 40 millones... es muy lejos de lo que cobro. No diré cifras, pero no es verdad. Estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños, espero que pueda seguir muchos años aquí".

Frenkie de Jong, en una sala de prensa abarrotada, habló del Nápoles - FC Barcelona / Valentí Enrich

En cuanto a las posibles filtraciones surgidas desde el propio club, De Jong afirmó que "espero que no sea así, sé que muchas cosas se inventan. Son cosas que no son verdad. Lo hacéis con mucha gente, jugadores, entrenadores y tengo la sensación de que no cambiará, aunque me gustaría. Os inventáis cosas que no son verdad".

Denuncia "mentiras"

El centrocampista se siente "de maravilla" en el club y aclaró que "si dicen que juego mal o no tengo nivel, no pasa nada, pero debéis cambiar las mentiras". De Jong también fue rotundo al negar que esté negociando una ampliación de contrato.

El futbolista, por tanto, acepta la crítica sobre su juego, pero no tolera que se especule sobre el montante de su contrato y que pueda estar en el escaparate para una hipotética venta el próximo verano. Los problemas con el límite salarial han llevado a que se hable mucho sobre el alto sueldo del neerlandés.

De Jong se puso serio ante los medios en Nápoles / Valentí Enrich

Frenkie de Jong espera que el Barça obtenga un buen resultado en el Diego Armando Maradona este miércoles para encarar con mayores garantías la vuelta, fijada para el 6 de marzo en Montjuïc. El centrocampista está buscando con ansias lograr de una vez por todas llegar lejos en la máxima competición continental después de las semifinales que disputó con la camiseta del Ajax de Amsterdam en la temporada 2018-19.

El Nápoles

El aspecto meramente deportivo pasó a un segundo plano, si bien Frenkie de Jong terminó la rueda de prensa hablando del rival del conjunto blaugrana: “El Nápoles tiene muy buen equipo, es el campeón de la Serie A, les está costando un poco más en la Liga y se encuentran en octavos de final de la Champions, es un partido difícil”.

Entre los jugadores del cuadro napolitano, De Jong valoró la figura de Khvicha Kvaratskhelia, el extremo georgiano que brilla con luz propia y fue clave para la conquista del pasado Scudetto. "Es un jugador de máximo nivel, marca las diferencias en el equipo" y añadió entre sus virtudes que "tiene uno contra uno y último pase, es un jugador para tener en cuenta”.

El centrocampista explicó que el staff técnico ha trabajado intensamente sobre este encuentro ya que se trata de "un partido especial" y que "hemos visto muchos vídeos, lo preparamos todo sobre los rivales, como hacemos siempre, y nos sentimos listos para jugar ante un gran equipo como es el Nápoles".