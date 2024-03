Míchel: "Del Barça me llevaría a Oriol Romeu"

Míchel Sánchez guarda un gratísimo recuerdo de haber entrenado la temporada pasada en el Girona a Oriol Romeu. El centrocampista de Ulldecona, que está teniendo una campaña difícil en el FC Barcelona, es noticia porque este viernes contra el Mallorca (Olímpic Lluís Companys, 21.00 horas) podría ser titular.

La estima y el valor que le da Míchel a Oriol Romeu es tanta que en una entrevista al programa 'Què t'hi jugues?' de SER Catalunya lo ha tenido muy claro cuando se le ha preguntado con qué jugador de la plantilla actual del FC Barcelona se quedaría si solo se pudiera llevar a uno.

"No sé qué está pasando con Oriol Romeu"

“Sería a Oriol Romeu. Es una buena persona y es un jugador top”, señaló el técnico vallecano del Girona, que no quiso entrar en la situación en la que se encuentra el centrocampista en el equipo azulgrana: "No sé qué está pasando, no estoy allí".

Míchel, que calificó a Ter Stegen como "el mejor portero del mundo" para desarrollar su idea de juego (especialmente en el juego de pies) sí es consciente, pese a no estar dentro del club azulgrana, de que la presión que existe en el Barça es muy superior a la que hay en el Girona y así se lo dijo a Xavi Hernández cuando se vieron las caras en Montjuïc con sonada victoria rojiblanca (2-4).

La conversación entre Míchel y Xavi

"Si pierdo no pasa nada, pero si gano, será una bomba. Y contigo será la contrario", le comentó. No se equivocó, pues el KO, además con exhibición de juego de los rojiblancos, fue complicado de digerir para los azulgranas. De hecho, se queda con ese partido como el más especial de los que ha dirigido.

Míchel se siente halagado por el interés de clubs grandes, pero en la entrevista reiteró su voluntad de seguir al frente del Girona, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. "Mi sueño es estar aquí el año que viene jugando la Champions, sería un reto precioso. Ojalá pueda estar entre los candidatos a entrenar a dos de los mejores equipos del mundo (en relación a FC Barcelona y Real Madrid), pero mi objetivo número 1 es seguir en el Girona", insistió Michel.